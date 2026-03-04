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Reuters: Αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε την Ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα – Αγνούνται 101 άτομα
Ειδήσεις
15:15 - 04 Μαρ 2026

Reuters: Αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε την Ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα – Αγνούνται 101 άτομα

Reporter.gr Newsroom
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Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το πλήγμα που βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα, γεγονός που οδήγησε σε επιχείρηση διάσωσης δεκάδων Ιρανών ναυτών από το πολεμικό ναυτικό της χώρας, ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Τετάρτη 4/3.    

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό στρατιωτικό υποβρύχιο.

Η επίθεση των ΗΠΑ προκάλεσε σήμα κινδύνου (distress call), με τις ένοπλες δυνάμεις της Σρι Λάνκα να ξεκινούν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν διασώσει 32 άτομα και έχουν ανασύρει αρκετές σορούς από τη θάλασσα.

Πηγές στο ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άτομα αγνοούνται στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της χώρας. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι δεν είναι σαφές ποιος επιτέθηκε στο πλοίο.

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι ο αριθμός των 101 αγνοουμένων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και απέρριψε αναφορές σχετικά με τα αίτια της βύθισης.

Τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του ιρανικού ναυτικού αποτελούν κεντρικό στοιχείο του πολέμου εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο.

Την Τρίτη, η United States Central Command ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη βυθιστεί 17 ιρανικά πολεμικά πλοία και ότι βρίσκεται σε τροχιά πλήρους καταστροφής του ιρανικού ναυτικού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου ανοικτά της ακτής της Γκάλε, στη νότια Σρι Λάνκα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης.

Πληροφορίες από άλλα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 101 άτομα που αγνοούνται και 78 τα οποία έχουν τραυματιστεί, από το πλήγμα στη φρεγάτα IRIS Dena.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 15:17
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