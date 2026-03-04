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Ιράν: Αναβλήθηκε επ&#039; αόριστον η κηδεία του Χαμενεΐ για λόγους ασφαλείας
Ειδήσεις
13:55 - 04 Μαρ 2026

Ιράν: Αναβλήθηκε επ' αόριστον η κηδεία του Χαμενεΐ για λόγους ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν επισήμως ότι η κηδεία του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, η οποία είχε προγραμματιστεί για απόψε (4/3) στην Τεχεράνη, αναβάλλεται επ’ αόριστον.      

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της αναμενόμενης, άνευ προηγουμένου, προσέλευσης πολιτών στην τελετή.

«Η τελετή αποχαιρετισμού για το μαρτυρικό Ιμάμη αναβάλλεται κατόπιν επίσημης απόφασης. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχετικό ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του το Σαββατοκύριακο έπειτα από συντονισμένα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί για αντίποινα, προχωρώντας ήδη σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 14:06
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