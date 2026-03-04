Ιράν: Αναβλήθηκε επ' αόριστον η κηδεία του Χαμενεΐ για λόγους ασφαλείας

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της αναμενόμενης, άνευ προηγουμένου, προσέλευσης πολιτών στην τελετή.
«Η τελετή αποχαιρετισμού για το μαρτυρικό Ιμάμη αναβάλλεται κατόπιν επίσημης απόφασης. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχετικό ρεπορτάζ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του το Σαββατοκύριακο έπειτα από συντονισμένα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί για αντίποινα, προχωρώντας ήδη σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.