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Ας φανταστούμε ένα συμβούλιο αρχηγών για τη Μέση Ανατολή...
Ανεμοδείκτης
13:41 - 04 Μαρ 2026

Ας φανταστούμε ένα συμβούλιο αρχηγών για τη Μέση Ανατολή...

Άγγελος Κωβαίος
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Η σοβαρή και απρόβλεπτη συνθήκη που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιραία κυριαρχεί και στην εσωτερική πολιτική συζήτηση, με την αναμενόμενη ελληνική ασυμμετρία, βέβαια.

Ένα από τα στοιχεία αυτής της ασυμμετρίας είναι και οι κραυγές ενός μέρους της αντιπολίτευσης (ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ) για τη σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών.

Η απορία είναι εύλογη: για ποιον ακριβώς λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο; Είναι προφανές ότι τα κόμματα και κομματίδια της Βουλής (και κατά βάση οι αρχηγοί τους) ονειρεύονται ένα σόου στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο καθένας θα λέει το μακρύ του και του κοντό του, ενώ ο κόσμος κυριολεκτικά καίγεται. Αλήθεια, φαντάζεται κανείς μία τέτοια συνάντηση, στην οποία θα συζητούν για το Ιράν και τη Μέση Ανατολή ο Νατσιός, ο Βελόπουλος ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου; Προφανώς και δεν πρόκειται να συμβεί…

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