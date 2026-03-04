Βουλή: Επιμένει στην ανάγκη σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ο Φάμελλος

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τρία ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής την Τετάρτη (4/3).

Με αφορμή την αποστροφή του κ. Μητσοτάκη για τα κόμματα δεξιά της ΝΔ που χαρακτήρισε ως «πατριώτες της φακής», ο κ. Φάμελλος είπε:

«Ο κ. Μητσοτάκης πήρε τον λόγο για να κάνει κριτική στην δεξιά πολυκατοικία. Μην αντιμετωπίζετε τα εθνικά θέματα στο πλαίσιο των εσωκομματικών και δημοσκοπικών σας προβλημάτων».

Στη συνέχεια, έθεσε τρία ερωτήματα προς τον κ. Μητσοτάκη:

(α) «Καταδικάζετε την επίθεση στο Ιράν κατά παράβαση του χάρτη του ΟΗΕ;

(β) Αποκλείετε τη χρήση βάσεων της χώρας μας στον πόλεμο;

(γ) Θα γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών όπως επιβάλλει η θεσμική και εθνική ανάγκη»;

Σημείωσε ακόμη ότι «ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτε για την κλοπή προσωπικών δεδομένων».

«Πρέπει τουλάχιστον να πείτε μία συγγνώμη», είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέλος σημείωσε πως είναι «προσβλητική η αναφορά του πρωθυπουργού ότι η απόφαση καταδίκης στην δίκη της Χρυσής Αυγής, συνδέεται με την κυβέρνηση του».