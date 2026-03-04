Επιβραδύνεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ - Πτώση και στο φυσικό αέριο

Οι τιμές του Brent αυξάνονται την Τετάρτη (4/3), καθώς τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν διέκοψαν τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο ρυθμός των κερδών επιβραδύνεται σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ενισχύεται κατά 0,77% στα 82,10 δολάρια το βαρέλι, αφού την Τρίτη έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Στον αντίποδα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), αφού διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, παρουσιάζει αυτή την ώρα σταθεροποιητικές τάσεις κινούμενο ελαφρώς κάτω από το μηδέν στα 74,51 δολάρια το βαρέλι.

«Ο βασικός βραχυπρόθεσμος παράγοντας που κινεί τις τιμές του πετρελαίου παραμένει η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγορών της OANDA, Kelvin Wong. «Σε αυτό το στάδιο, μόνο σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης θα μπορούσαν να μετριάσουν ή να αναστρέψουν την τρέχουσα ανοδική τάση για το WTI, και τέτοια σήματα προς το παρόν δεν υπάρχουν».

Υπενθυμίζεται ότι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε όλο το Ιράν την Τρίτη (4/3), προκαλώντας ιρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε μια περιοχή που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον OPEC (Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών), έχει μειώσει την παραγωγή του σχεδόν κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως -περίπου το μισό της συνολικής του παραγωγής- λόγω περιορισμών αποθήκευσης και έλλειψης εξαγωγικής οδού, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Όπως ανέφεραν, η χώρα ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψει σχεδόν 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσα στις επόμενες ημέρες, εάν δεν επαναληφθούν οι εξαγωγές.

Το Ιράν έχει επίσης στοχοποιήσει από την πλευρά του δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να αρχίσει να συνοδεύει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών, εφόσον χρειαστεί, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στην U.S. International Development Finance Corporation να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο.

«Παρότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τον τίτλο της είδησης, θεωρούμε ότι η πρόταση για ασφάλιση βρίσκεται πιθανότατα ακόμη σε επίπεδο σχεδίου και αμφισβητούμε κατά πόσο έχει υπάρξει επαρκής συντονισμός με τους πολλαπλούς διεθνείς ασφαλιστές δεξαμενόπλοιων», δήλωσε η αναλύτρια της RBC, Helima Croft.

Χώρες και εταιρείες έχουν αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές και προμήθειες. Η Ινδία και η Ινδονησία ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν άλλες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ ορισμένα κινεζικά διυλιστήρια προχωρούν σε παύση λειτουργίας ή επισπεύδουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute, σημαντικά υψηλότερα από την αύξηση των 2,3 εκατ. βαρελιών που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Επισημαίνεται ότι τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.

Διόρθωση στο φυσικό αέριο - Άνοδος στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο παρουσιάζει υποχώρηση με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 5,471% και την τιμή της μεγαβατώρας να πέφτει στα 51,320 δολάρια.

Παράλληλα, αυξητικές είναι οι τάσεις στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός κερδίζει 1,61% στα 5,206.45 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται αντίστοιχα κατά 3,57% στα 86.455 δολάρια η ουγγιά. Ταυτόχρονα, ο χαλκός κερδίζει αυτή τη στιγμή κατά 1,84% στα 5.9320 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί 0,36% έναντι του ευρώ στα 1,1653 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,31% στα 1,3400 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ στη 0,8693 λίρα ανά ευρώ.