Απειλές Ιράν σε ΕΕ: Οι χώρες της θα «πληρώσουν το τίμημα» αν σιωπήσουν στον πόλεμο

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» αν παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας, την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τις δηλώσεις έκανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE την Πέμπτη 5/3.

Παράλληλα, ο Μπακάεϊ επανέλαβε ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν, διαψεύδοντας φήμες ή ισχυρισμούς που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μια πλευρά και Ιράν από την άλλη να προκαλεί διεθνείς ανησυχίες για κλιμάκωση και επίπτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ασφάλειας.

Η δήλωση του ιρανού αξιωματούχου υπογραμμίζει τη στρατηγική του Ιράν να πιέσει την Ευρώπη να πάρει ξεκάθαρη στάση στο πλευρό του, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να διασώσει την εικόνα της χώρας ως υπεύθυνου παίκτη όσον αφορά τα πρόσφατα γεγονότα στον εναέριο χώρο της Τουρκίας.