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Συντονισμένα «πυρά» της Τουρκίας για την Κύπρο και τους Patriot στην Κάρπαθο - Η απάντηση της Ελλάδας
Ειδήσεις
12:04 - 05 Μαρ 2026

Συντονισμένα «πυρά» της Τουρκίας για την Κύπρο και τους Patriot στην Κάρπαθο - Η απάντηση της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Πολυμέτωπη αντίδραση προκάλεσε στην Τουρκία η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το γεγονός ότι η χώρα μας επέλεξε να εγκαταστήσει πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο.

Έστω και με μικρή καθυστέρηση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την Ελλάδα πως κακώς στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου και «φωτογραφίζει» τον Νίκο Δένδια.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας και συμπληρώνει:

«Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ενοχλήθηκε επίσης από το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός Άμυνας δήλωσε πως χώρα μας έσπευσε για να προστατεύσει το σύνολο των κατοίκων της Κύπρου. Σε αυτό οι Τούρκοι αναφέρουν πως «Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο».

Ανάλογη δήλωση έκανε και το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δηλώνοντας πως η Τουρκία είναι η εγγυήτρια δύναμη για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Η απάντηση της Ελλάδας

Η Ελλάδα απάντησε πολύ γρήγορα στα παραπάνω, λέγοντας πως οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

«Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», συνεχίζει για να προσθέσει πως «οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών», σημειώνει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Και καταλήγει λέγοντας:

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Τουρκικά ΜΜΕ κατά Δένδια

Επιπλέον, υπήρξαν και δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο εναντίον της Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haber, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για την αποχώρηση της μεγάλης στρατιωτικής δύναμης της Τουρκίας από τα κατεχόμενα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 12:13
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