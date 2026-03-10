ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: Μετέφερε νατοϊκό Patriot στη Μαλάτια εν μέσω έντασης με το Ιράν
Ειδήσεις
12:03 - 10 Μαρ 2026

Τουρκία: Μετέφερε νατοϊκό Patriot στη Μαλάτια εν μέσω έντασης με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη (10/3) ότι ένα αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας, κοντά σε βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των μέτρων της Συμμαχίας για ενίσχυση της αεράμυνας απέναντι σε πιθανές πυραυλικές απειλές που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το σύστημα εγκαθίσταται στην επαρχία Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ στο Κιουρετσίκ. Το συγκεκριμένο ραντάρ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη Συμμαχία, καθώς παρέχει κρίσιμα δεδομένα για τον εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα βοήθησε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Τουρκία.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει, σύμφωνα με το Reuters, ότι δεν βρίσκεται σε πόλεμο με χώρες της περιοχής και αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα την Τουρκία. Ωστόσο, η Άγκυρα προειδοποίησε το Ιράν να μην εκτοξεύσει ξανά πυραύλους προς το έδαφός της. Το ζήτημα συζητήθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών τη Δευτέρα.

«Πέρα από τα μέτρα που λαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο, έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot αναπτύσσεται στη Μαλάτια για να συμβάλει στην προστασία του εναέριου χώρου μας», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανάπτυξη του συστήματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον εξετάζει την αναδιάταξη στρατιωτικών μέσων της, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Patriot που βρίσκονται σήμερα στη Νότια Κορέα. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από ποια περιοχή μεταφέρθηκε το συγκεκριμένο σύστημα που εγκαθίσταται στην Τουρκία.

Παρότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας και διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, δεν διαθέτει ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα αεράμυνας. Έτσι, σε πρόσφατα περιστατικά με πυραύλους βασίστηκε κυρίως στις δυνάμεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα λειτουργεί ήδη στην Τουρκία ένα σύστημα Patriot που έχει αναπτυχθεί από την Ισπανία στο πλαίσιο της αεράμυνας της Συμμαχίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgywb24qfjqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο διαμελισμός του Ιράν θα έφερνε χάος – Το εθνοτικό μωσαϊκό και οι γεωπολιτικές συνέπειες
Ειδήσεις

Ο διαμελισμός του Ιράν θα έφερνε χάος – Το εθνοτικό μωσαϊκό και οι γεωπολιτικές συνέπειες

Κόστα: Μόνο η Ρωσία επωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Κόστα: Μόνο η Ρωσία επωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»
Ειδήσεις

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του
Ειδήσεις

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ
Ειδήσεις

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ