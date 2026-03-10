Τουρκία: Μετέφερε νατοϊκό Patriot στη Μαλάτια εν μέσω έντασης με το Ιράν

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη (10/3) ότι ένα αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας, κοντά σε βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των μέτρων της Συμμαχίας για ενίσχυση της αεράμυνας απέναντι σε πιθανές πυραυλικές απειλές που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το σύστημα εγκαθίσταται στην επαρχία Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ στο Κιουρετσίκ. Το συγκεκριμένο ραντάρ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη Συμμαχία, καθώς παρέχει κρίσιμα δεδομένα για τον εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα βοήθησε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Τουρκία.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει, σύμφωνα με το Reuters, ότι δεν βρίσκεται σε πόλεμο με χώρες της περιοχής και αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα την Τουρκία. Ωστόσο, η Άγκυρα προειδοποίησε το Ιράν να μην εκτοξεύσει ξανά πυραύλους προς το έδαφός της. Το ζήτημα συζητήθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών τη Δευτέρα.

«Πέρα από τα μέτρα που λαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο, έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot αναπτύσσεται στη Μαλάτια για να συμβάλει στην προστασία του εναέριου χώρου μας», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανάπτυξη του συστήματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον εξετάζει την αναδιάταξη στρατιωτικών μέσων της, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Patriot που βρίσκονται σήμερα στη Νότια Κορέα. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από ποια περιοχή μεταφέρθηκε το συγκεκριμένο σύστημα που εγκαθίσταται στην Τουρκία.

Παρότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας και διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, δεν διαθέτει ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα αεράμυνας. Έτσι, σε πρόσφατα περιστατικά με πυραύλους βασίστηκε κυρίως στις δυνάμεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα λειτουργεί ήδη στην Τουρκία ένα σύστημα Patriot που έχει αναπτυχθεί από την Ισπανία στο πλαίσιο της αεράμυνας της Συμμαχίας.

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