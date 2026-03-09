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Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο
Ειδήσεις
17:07 - 09 Μαρ 2026

Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο 

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (9/3) ότι συστήματα αεράμυνας του NATO κατέρριψαν έναν δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο μέσα σε μία εβδομάδα. Το περιστατικό αυξάνει την ένταση στην περιοχή, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη φορά που πύραυλος από το Ιράν κατευθύνεται προς τον νότο της Τουρκία, η οποία είναι μέλος της συμμαχίας.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν τον πύραυλο πριν προκαλέσει ζημιές. Θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε άδεια χωράφια στην επαρχία Γκαζιαντέπ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή απώλειες. Η Άγκυρα προειδοποίησε ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της.

Σύμφωνα με τον διευθυντή επικοινωνίας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπουρχανετίν Ντουράν, η Τουρκία καλεί όλες τις πλευρές –ιδίως το Ιράν– να αποφύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και τους αμάχους στην περιοχή.

Παρότι η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα συμμαχικά συστήματα αεράμυνας. Σημαντικό ρόλο παίζουν η αμερικανική αεροπορική βάση στο Ιντσιρλίκ και το ραντάρ του ΝΑΤΟ στην επαρχία Μαλάτια. Μέχρι στιγμής, η Άγκυρα δεν σκοπεύει να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της συμμαχίας για διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων.

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