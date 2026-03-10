Κόστα: Μόνο η Ρωσία επωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία φαίνεται να είναι ο μοναδικός κερδισμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται και η προσοχή για την εμπλοκή της στη σύγκρουση με την Ουκρανία έχει μειωθεί, τόνισε την Τρίτη (10/3) ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο: η Ρωσία», δήλωσε ο Κόστα κατά την ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Κόστα, η Ρωσία επωφελείται από την τρέχουσα κατάσταση με διάφορους τρόπους: αποκτά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας μέσω της ανόδου των τιμών ενέργειας, εκμεταλλεύεται την απόσπαση στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν στηριχθεί στην Ουκρανία και αξιοποιεί τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κεντρίζει πλέον το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε την ανάγκη η ΕΕ να προστατεύσει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η οποία, όπως υπογράμμισε, αμφισβητείται αυτήν τη στιγμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, τόνισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κατακτώνται με βόμβες. Μόνο το διεθνές δίκαιο μπορεί να τα προστατεύσει», σημείωσε.

«Πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς ένα τέτοιο μονοπάτι απειλεί όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ευρώπη και πέρα από αυτήν».