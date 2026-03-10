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Ο διαμελισμός του Ιράν θα έφερνε χάος – Το εθνοτικό μωσαϊκό και οι γεωπολιτικές συνέπειες
Ειδήσεις
11:46 - 10 Μαρ 2026

Ο διαμελισμός του Ιράν θα έφερνε χάος – Το εθνοτικό μωσαϊκό και οι γεωπολιτικές συνέπειες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενγιαμίν Νετανιάχου φαίνεται ότι πέτυχε τελικά τον πόλεμο με το Ιράν που επιδίωκε εδώ και χρόνια – με τη μοναδική περιφερειακή δύναμη που το Ισραήλ πραγματικά φοβάται. Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται τυπικά ως ο ισχυρότερος εταίρος σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο επιλογής, ο Νετανιάχου δείχνει να καθορίζει τόσο τις τακτικές όσο και τους στόχους: από τις στοχευμένες δολοφονίες της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας έως μια εκστρατεία βομβαρδισμών όπου ο θάνατος δεκάδων μαθητριών αντιμετωπίζεται ως απλή «παράπλευρη απώλεια».

Σύμφωνα με ανάλυση του Project Syndicate, το Ισραήλ έχει εφαρμόσει παρόμοια προσέγγιση τα τελευταία χρόνια εναντίον οργανώσεων όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, ενώ παράλληλα δολοφονούσε Ιρανούς φυσικούς και μηχανικούς σε επιχειρήσεις που ουσιαστικά συνιστούσαν τρομοκρατικές ενέργειες οργανωμένες από τη Μοσάντ.

Ωστόσο το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα – περίπου όσο η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία μαζί – με πληθυσμό περίπου 93 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται κάτι πολύ περισσότερο από αεροπορικές επιθέσεις: ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον το μικρότερο Ισραήλ, μπορούν ρεαλιστικά να εισβάλουν και να το καταλάβουν.

Το σχέδιο αποσταθεροποίησης μέσω μειονοτήτων

Για τον λόγο αυτό, Ισραηλινά «γεράκια» της πολιτικής έχουν επί χρόνια προωθήσει την ιδέα του κατακερματισμού του Ιράν σε εθνοθρησκευτικά κρατίδια, ενώ οι μυστικές υπηρεσίες τους καλλιεργούν σχέσεις με αποσχιστικά κινήματα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς σαφές σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» του πολέμου, φαίνεται ότι εξετάζουν πλέον αυτή τη «στρατηγική». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, η CIA εξετάζει το ενδεχόμενο να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις με στόχο να υποκινήσει λαϊκή εξέγερση στο Ιράν.

Η λογική πίσω από αυτή τη σκέψη είναι απλή: μόνο περίπου το 61% των Ιρανών είναι Πέρσες. Η μεγαλύτερη μειονότητα – περίπου 24% – είναι οι Αζέροι Τούρκοι, στους οποίους ανήκε και ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενέι, συγκεντρωμένοι κυρίως στη βορειοδυτική επαρχία του Αρνταμπίλ.

Ακολουθούν οι Κούρδοι του Ιράν, που αριθμούν περίπου 7–14 εκατομμύρια και κατοικούν κυρίως στις βορειοδυτικές επαρχίες κοντά στο αυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν. Η εγγύτητα με το Ιρακινό Κουρδιστάν δημιουργεί ένα σχετικά εύκολο πέρασμα προς και από το Ιράν, γεγονός που τους καθιστά βασικό στόχο των προσπαθειών της Mossad και της CIA για υποκίνηση αποσχιστικών κινημάτων. Εάν οι Κούρδοι κατάφερναν να συγκροτήσουν μια μεγάλη ένοπλη δύναμη ικανή να πλήξει τις ήδη πιεσμένες ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, θα μπορούσαν πιθανότατα να λάβουν και υποστήριξη από Κούρδους πέρα από τα σύνορα.

Μια ακόμη μειονότητα είναι οι Βαλούχοι, που ζουν κυρίως στο ανατολικό Ιράν, κατά μήκος των 900 περίπου χιλιομέτρων των συνόρων με την ασταθή επαρχία Βαλουχιστάν του Πακιστάν. Από εκεί δρα η οργάνωση Jaish al-Adl, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιτίθεται συχνά εναντίον των δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Τέλος, υπάρχουν περίπου 5–7 εκατομμύρια Άραβες Αχουάζι στη δυτική επαρχία του Khuzestan, μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο όπου ζουν σε συνθήκες έντονης καταπίεσης.

Τα επικίνδυνα προηγούμενα της Δύσης

Το πρόβλημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ κακό ιστορικό στην υποκίνηση αποσχιστικών εξεγέρσεων. Μετά την Operation Desert Storm το 1991, οι Άραβες των ελών και οι Κούρδοι του Ιράκ ενθαρρύνθηκαν να εξεγερθούν, μόνο και μόνο για να εγκαταλειφθούν αργότερα από τους δυτικούς συμμάχους τους.

Πολλές φορές στην ιστορία, μικροί λαοί παρακινήθηκαν να επαναστατήσουν και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους όταν οι δυτικοί υποστηρικτές τους άλλαξαν προτεραιότητες. Κάτι παρόμοιο συνέβη όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε τους Κούρδους της Συρία – συμμάχους των ΗΠΑ στον αγώνα κατά του Ισλαμικό Κράτος – ενώ παράλληλα βελτίωσε τις σχέσεις του με τον νέο Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα.

Για το Ισραήλ ίσως είναι ελκυστική η ιδέα ενός κατακερματισμένου Μέσης Ανατολής, όπου καμία χώρα δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει την περιφερειακή του ισχύ. Όμως το ερώτημα είναι αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών ή της υπόλοιπης περιοχής.

Ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρετζέμ Ταγίπ Ερντογάν πολεμά επί δεκαετίες τον κουρδικό αυτονομισμό. Έχοντας ήδη αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για να περιορίσει τους Κούρδους της Συρίας και να αντιμετωπίσει το PKK στο εσωτερικό της χώρας του, η Τουρκία – μέλος του NATO – δύσκολα θα παραμείνει παθητική εάν μια κουρδική κρατική οντότητα δημιουργηθεί στα σύνορά της.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί σε νέους πολέμους και να προκαλέσει ακόμη ένα μεγάλο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα ενός «βαλκανοποιημένου» Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια αλυσίδα κρίσεων, εθνοτικών συγκρούσεων και επεμβάσεων από γειτονικές χώρες.

Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν η αποσταθεροποίηση του Ιράν εξυπηρετεί τα στρατηγικά σχέδια του Ισραήλ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των συμμάχων τους ή της ευρύτερης περιοχής. Αντί για λύση, μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής αστάθειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 11:51
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