Πεζεσκιάν: Όσοι έχουν την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζουν τίποτα για την ιστορία

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντά στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή της χώρας και την ικανότητά της να αντέχει σε εξωτερικές επιθέσεις, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει επιβιώσει από πολυάριθμες συγκρούσεις και πιέσεις διαχρονικά.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση του στο Χ, ο Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε: «Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα. Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζει τίποτα για την ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν παρέλθει. Το Ιράν έχει επιβιώσει». ایران وارث تمدنی حداقل شش‌هزار ساله است. در کشاکش تاریخ هیچ قدرتی نتوانسته است این نام بلندآوازه را محو کند.

کسی که خیال خام از بین بردن ایران را در سر می‌پروراند هیچ چیز از تاریخ و گذشته نمی‌داند.

ویرانگران آمده‌اند و رفته‌اند، ایران مانده است. https://t.co/tRvikpqkue March 10, 2026