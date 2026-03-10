Πληροφορίες για ναρκοθέτηση στο Στενό του Ορμούζ από το Ιράν & απειλές Τραμπ

Ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να προετοιμάζεται για την ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στη ναυτιλιακή λωρίδα του Στενού του Ορμούζ έχουν εντοπίσει αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CBS. Λίγη ώρα αργότερα, με ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «πρωτόγνωρες συνέπειες» αν κάτι τέτοιο είναι αλήθεια.

Το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποστολών ενέργειας. Η στρατηγική του σημασία το καθιστά διαχρονικά σημείο ιδιαίτερης γεωπολιτικής ευαισθησίας και βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταγράψει ορισμένους δείκτες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν προετοιμασίες για πιθανή ανάπτυξη ναρκών στην περιοχή. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την κλίμακα των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια, δεδομένου ότι το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβική οδό για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, οι κινήσεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά από τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας.

Τραμπ: Αν οι Ιρανοί έβαλαν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, να τις αφαιρέσουν αμέσως

Λίγη ώρα αργότερα, σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γράφει μεταξύ άλλων ότι «εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ -δεν έχουμε καμία αναφορά ότι το έχει κάνει- θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως».

Απειλεί δε ότι «εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν αφαιρεθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί».

Σε περίπτωση όμως που έχουν αφαιρεθούν οι νάρκες που τυχόν έχουν τοποθετηθεί, «αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».