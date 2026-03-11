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Κομισιόν: Εξετάζει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου - Ξεπέρασε τα 50 ευρώ η τιμή του
Ειδήσεις
12:42 - 11 Μαρ 2026

Κομισιόν: Εξετάζει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου - Ξεπέρασε τα 50 ευρώ η τιμή του

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά διάφορες επιλογές για να μειώσει τον αντίκτυπο της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου στον καθορισμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σε νομοθέτες στο Στρασβούργο.

«Είναι κρίσιμο να περιορίσουμε τον αντίκτυπο του κόστους όταν το φυσικό αέριο καθορίζει την τιμή του ρεύματος», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται διάφορες επιλογές για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται, σύμφωνα με το Bloomberg, περιλαμβάνονται η βέλτιστη χρήση Συμφωνιών Αγορών Ενέργειας (PPAs) και των Συμβολαίων επί της Διαφοράς τιμών (Contracts for Difference), η εφαρμογή μέτρων κρατικής στήριξης για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και η δυνατότητα επιβολής ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι η ΕΕ είχε εισαγάγει έκτακτο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και τελικά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Παρά την πρόσφατη αύξηση των τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση είχε κορυφωθεί.

Η Κομισιόν φαίνεται αποφασισμένη να δράσει ώστε να προστατεύσει τους καταναλωτές και να περιορίσει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ.

Στα 50 ευρώ το φυσικό αέριο

Εν τω μεταξύ, το ράλι του φυσικού αερίου συνεχίζεται με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αυξάνονται πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Τετάρτη, σημειώνοντας αύξηση άνω του 60% από τις αρχές Μαρτίου, αλλά διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά την αναφορά ότι ο ΔΟΕ προτείνει τη μεγαλύτερη από ποτέ απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου για να περιορίσει την άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημειώνει το Trading Economics.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 12:45
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