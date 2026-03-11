Δημοσιονομικό έλλειμμα $308 δισ. στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 308 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί ακόμη από την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τα συνολικά έσοδα τον Φεβρουάριο ανήλθαν στα 313 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17 δισεκατομμύρια ή 6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, οι κρατικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 621 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 17 δισεκατομμύρια ή 3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν μια μικρή υποχώρηση στα καθαρά έσοδα από δασμούς τον Φεβρουάριο, τα οποία ανήλθαν στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 27,7 δισεκατομμυρίων τον Ιανουάριο, ενώ τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους ξεπερνούσαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.