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Δώρο Τραμπ στον Πούτιν: Δεν ισχύουν οι κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
08:11 - 13 Μαρ 2026

Δώρο Τραμπ στον Πούτιν: Δεν ισχύουν οι κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τραμπ αίρει προσωρινά τις κυρώσεις στις ρωσικές αποστολές πετρελαίου σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις τιμές ενέργειας κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εξαίρεση για να επιτρέψει στη Ρωσία να αρχίσει να πουλάει περίπου 128 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που εκτιμάται ότι έχουν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια στα οποία είχαν επιβληθεί προηγουμένως κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η άρση των κυρώσεων ισχύει μέχρι τις 11 Απριλίου και ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε ότι η απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου θα μπορούσε να προσθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού στις παγκόσμιες αγορές.

Η απόφαση αυτή, παρατηρούν οι New York Times και πολλά άλλα διεθνή Μέσα, σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμωρήσουν τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παρά την κίνηση για το ρωσικό αργό

Οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία υποχώρησαν περαιτέρω την Παρασκευή και οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν την παγκόσμια προσφορά επιτρέποντας στις χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις να αγοράσουν ρωσικό αργό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 0,5% στις ασιατικές συναλλαγές την Παρασκευή στα 100,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 0,3% στα 96,04 δολάρια. Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 1,3%, ενώ ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας μειώθηκε περίπου κατά 1,6%.



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