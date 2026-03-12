Απειλές Νετανιάχου σε Χαμενεΐ: Αν ήμουν ασφαλιστής δεν θα του έκανα «ασφάλεια ζωής».

Την εκτίμηση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους της εκστρατείας, αναφερόμενος τόσο στην Τεχεράνη όσο και στο νέο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ και το Λίβανο.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom με τη συμμετοχή Ισραηλινών δημοσιογράφων, με τον Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι το Ισραήλ επιφέρει «συντριπτικά πλήγματα» στο ιρανικό καθεστώς και στους συμμάχους του στην περιοχή.

«Δημιουργούμε τις συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στοχεύουν στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει την ηγεσία της χώρας.

«Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να εκδιώξουν αυτό το βάρβαρο καθεστώς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η στιγμή κατά την οποία οι πολίτες του Ιράν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους «πλησιάζει».

Παράλληλα απηύθυνε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται στο πλευρό του, αλλά η τελική απόφαση για αλλαγή καθεστώτος ανήκει στους ίδιους τους πολίτες.

«Η στιγμή που θα μπορέσετε να χαράξετε έναν νέο δρόμο ελευθερίας πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας και σας βοηθάμε, όμως τελικά εξαρτάται από εσάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στόχος η αποτροπή πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Όπως είπε, αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν είχαν κινηθεί άμεσα, μέσα σε λίγους μήνες οι ιρανικές στρατιωτικές υποδομές θα είχαν γίνει «απρόσβλητες» από οποιαδήποτε επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι να εμποδιστεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη, οι οποίοι – όπως υποστήριξε – θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη διεθνή ασφάλεια.

Αναφορά στη νέα ηγεσία του Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, σχολιάζοντας την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεϊ μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεϊ.

«Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο», είπε, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης αποτελεί «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης» και δεν τολμά, όπως τόνισε, να εμφανιστεί δημόσια.

Μάλιστα άφησε αιχμές για το μέλλον της νέας ηγεσίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ήταν ασφαλιστής «δεν θα του εξέδιδε ασφάλεια ζωής».

Προειδοποίηση προς τη Χεζμπολάχ

Στη συνέντευξή του ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στο μέτωπο που έχει ανοίξει με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις της.

«Η Χεζμπολάχ αισθάνεται ήδη τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επιχειρήσεις θα ενταθούν.

«Αλλάζει η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή»

Κλείνοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών έχει οδηγήσει σε σημαντικές στρατηγικές εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, η στενή σύμπραξη των δύο χωρών έχει ήδη επιφέρει «τεράστια επιτεύγματα», τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο.