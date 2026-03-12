Τσάφος: Κατέθεσε βελτιώσεις στη συμφωνία με τη Chevron για την αποθήκευση ενέργειας

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τσάφος, παρουσίασε στη Βουλή βελτιωτικές τροπολογίες στη συμφωνία της Ελλάδας με την Chevron και την Hellenic Energy, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κύρωση τεσσάρων ενεργειακών συμβάσεων.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, «επενδύουμε στο μέλλον με μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική που κινείται σε πολλούς άξονες και μέσα από στοχευμένα έργα». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προχωρά σε σημαντικά εγχειρήματα, όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις νέες επενδύσεις.

Ο κ. Τσάφος κατέθεσε δύο τροπολογίες που αφορούν τις τρεις συμβατικές μονάδες στην Κρήτη και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Σύμφωνα με την πρώτη, «ενισχύεται το δίκτυο του νησιού, καθώς υπάρχουν πολλές παλιές μονάδες», ενώ η δεύτερη «διευκολύνει την πρόσβαση των σταθμών αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας ακόμη και σε μικρότερες μονάδες να εκπροσωπούνται μέσω φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των τεσσάρων συμβάσεων για τη χώρα: «Έχουν αυτονόητο εθνικό και ενεργειακό χαρακτήρα. Η Ελλάδα διαθέτει μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική, με ορατά αποτελέσματα στη χονδρική και λιανική τιμή, στο εμπορικό ισοζύγιο, στις επενδύσεις και στην καινοτομία. Προσελκύουμε μεγάλα διεθνή ενεργειακά ονόματα που επενδύουν στη χώρα».

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι νέες συμβάσεις «χτίζουν πάνω σε ένα έργο που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα».