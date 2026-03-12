TotalEnergies: Αναστέλλει μέρος της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή

Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αναστολή ή βρίσκεται στη διαδικασία αναστολής σημαντικού μέρους της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που διατηρεί σε χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον όμιλο, οι διακοπές στην παραγωγή σε εγκαταστάσεις στο Qatar, στο Iraq και σε υπεράκτιες μονάδες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιστοιχούν περίπου στο 15% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής του.

Όπως διευκρίνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η παραγωγή είτε έχει ήδη διακοπεί είτε βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής παύσης στις συγκεκριμένες περιοχές, εξέλιξη που επηρεάζει τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο.

Παράλληλα, η TotalEnergies εκτίμησε ότι η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις από τη μείωση της παραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Η σχετική δήλωση δημοσιεύτηκε στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του ομίλου και δόθηκε ως απάντηση σε ερωτήματα μετόχων σχετικά με την έκθεση της εταιρείας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητές της στην περιοχή.