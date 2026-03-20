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Τραμπ: Απειλεί με... παραμονή των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν για να αποτρέψει στρατιωτική ανασυγκρότηση
Ειδήσεις
18:37 - 20 Μαρ 2026

Τραμπ: Απειλεί με... παραμονή των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν για να αποτρέψει στρατιωτική ανασυγκρότηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (20/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποχωρήσουν άμεσα από το Ιράν, αφήνοντάς το ωστόσο ανίκανο να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες για περίπου μία δεκαετία.

Ωστόσο, όπως τόνισε σε τηλεφωνική συνέντευξη στη δημοσιογράφο Στέφανι Ρουλ του MS Now, αυτό δεν αποτελεί «αποδεκτό σενάριο».

«Αν αποχωρήσουμε τώρα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για να ανακάμψουν, αλλά τελικά θα το καταφέρουν», ανέφερε. «Αν παραμείνουμε περισσότερο, δεν θα μπορέσουν ποτέ να ανασυγκροτηθούν», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει έως και 2.500 επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή από το Σαν Ντιέγκο, στη δεύτερη μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων μέσα σε μία εβδομάδα.

Την Πέμπτη, από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι «θα πρέπει να υπάρξει και χερσαία συνιστώσα» για να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή καθεστώτος.

Ο Νετανιάχου φάνηκε να αναφέρεται στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι πρέπει να «σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν «πολλές επιλογές» για μια τέτοια χερσαία παρέμβαση.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «σε μεγάλο βαθμό παρόμοιους στόχους» απέναντι στο Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο μια βασική διαφορά: «Εκείνοι βρίσκονται δίπλα. Εμείς όχι».

Παράλληλα, και οι δύο ηγέτες έχουν δηλώσει ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει ασαφής, καθώς πολλά κορυφαία στελέχη του καθεστώτος — μεταξύ αυτών και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ — έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές τις πρώτες τρεις εβδομάδες του πολέμου.

Τον Χαμενεΐ διαδέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, ο οποίος σε δήλωσή του για την έναρξη του περσικού νέου έτους εξέφρασε την πρόθεση ενίσχυσης των σχέσεων της Τεχεράνης με τις γειτονικές

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 20:52
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