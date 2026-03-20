ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ενισχυμένα μέτρα για ανάσχεση του αφθώδους πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:17 - 20 Μαρ 2026

Συναγερμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ενισχυμένα μέτρα για ανάσχεση του αφθώδους πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αυστηρά μέτρα για την αποτροπή της μεταφοράς και μετάδοσης του αφθώδους πυρετού στην Κεντρική Μακεδονία λαμβάνει η Περιφέρεια, ειδικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Με κοινή πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργου Κεφαλά πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί συνάντηση με τον Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης, Πλοίαρχο του Λιμενικού, Βασίλη Αθανασόπουλο και τον Διοικητή της Λιμενικής Αστυνομίας, Αντιπλοίαρχο του Λιμενικού, Βασίλη Γκουντέλια, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, Κώστα Τερτιβανίδη.

Όπως ενημερώθηκαν αύριο Σάββατο αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πλοίο προερχόμενο από τη Μυτιλήνη που μεταφέρει κατά βάση φορτηγά και την Κυριακή άλλο πλοίο που εκτός από φορτηγά θα μεταφέρει και ΙΧ. Μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, κρίθηκε σκόπιμο να ληφθούν μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων για την αποτροπή της μεταφοράς και της μετάδοσης της ζωονόσου στην Κεντρική Μακεδονία και συνολικά στην ηπειρωτική χώρα, συμφωνήθηκε η άμεση εγκατάσταση απολυμαντικού σταθμού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο σημείο κατάπλου των πλοίων για την απολύμανση των οχημάτων, καθώς και ειδικών απολυμαντικών ταπήτων για τους επιβάτες.

Όπως επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο απολυμαντικός σταθμός και τα αυξημένα μέτρα με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης της ζωονόσου θα διατηρηθούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Ανάλογα μέτρα συμφωνήθηκε ότι θα ληφθούν άμεσα και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», κατόπιν τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με την Αερολιμενάρχη Ευαγγελία Νικολοπούλου.

Για τον «κόκκινο συναγερμό» που έχει σημάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι αντίστοιχα μέτρα λαμβάνοντα και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα δήλωση Χαμενεΐ: Ο εχθρός έχει ηττηθεί - «Επίθεση» φιλίας στους γείτονες του
Ειδήσεις

Νέα δήλωση Χαμενεΐ: Ο εχθρός έχει ηττηθεί - «Επίθεση» φιλίας στους γείτονες του

Νέο μέλος στο ΔΣ της Eurobank η Alexandra Reich – Η πορεία της
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέο μέλος στο ΔΣ της Eurobank η Alexandra Reich – Η πορεία της

Χρηματιστήριο: Κατέληξε με roller coaster σε χαμηλό τεσσάρων μηνών – Άγγιξε τα €500 εκατ. ο τζίρος
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Κατέληξε με roller coaster σε χαμηλό τεσσάρων μηνών – Άγγιξε τα €500 εκατ. ο τζίρος

ΝΑΤΟ: Αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

ΕΣΠΑ 2021–2027: Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2021–2027: Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Πολιτική

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολιτική

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Πολιτική
25/06/2026 - 19:01

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Πολιτική
25/06/2026 - 18:30

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολιτική
25/06/2026 - 18:23

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 18:20

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:13

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:11

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:03

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:00

Ηράκλειο Κρήτης: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ