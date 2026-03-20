ΝΑΤΟ: Αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε την απόσυρση της αποστολής του από το Ιράκ, επικαλούμενο ως λόγο τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσαν σήμερα 20/3 πολλαπλές πηγές. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως «προσαρμογή» της ανάπτυξής της στη χώρα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του προσωπικού παραμένει ύψιστης σημασίας.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι η Συμμαχία βρίσκεται στη διαδικασία «προσαρμογής» της αποστολής της στο Ιράκ, ενώ απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο με τις ιρακινές αρχές θα συνεχιστούν, κυρίως μέσω της ίδιας της αποστολής.

Σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας, η αποχώρηση είναι «προσωρινή» και αφορά το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής, με εξαίρεση ένα μικρό απόσπασμα στρατιωτικού προσωπικού από την Τουρκία και τη Ρουμανία. Τουλάχιστον 45 Αμερικανοί στρατιωτικοί αποχώρησαν σήμερα το πρωί από τη βάση του ΝΑΤΟ στο κέντρο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται η μη πολεμική αποστολή της Συμμαχίας, η οποία ξεκίνησε το 2018 και από τον Μάιο του 2025 βρίσκεται υπό τη διοίκηση Γάλλου στρατηγού.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ είναι μη πολεμική και επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και την ενίσχυση των ιρακινών στρατιωτικών και ασφαλιστικών δυνατοτήτων. Περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες» προσωπικό από χώρες-μέλη της Συμμαχίας, καθώς και από την Αυστρία και την Αυστραλία.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, καθώς από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες του Ιράκ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα, στοχεύοντας στρατιωτικές βάσεις, διπλωματικές αποστολές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η αποχώρηση έγινε σε πλήρη συνεννόηση με την κυβέρνηση και δεν υπάρχει διαφωνία με τις αρχές, ενώ το προσωπικό μεταφέρεται εκτός Ιράκ.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία επισημαίνει ότι η αποστολή συνεχίζεται, αλλά πλέον με μεταφερόμενη ανάπτυξη, προσαρμοσμένη στις επικρατούσες συνθήκες ασφαλείας.