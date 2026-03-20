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Νέα δήλωση Χαμενεΐ: Ο εχθρός έχει ηττηθεί - «Επίθεση» φιλίας στους γείτονες του
Ειδήσεις
17:54 - 20 Μαρ 2026

Νέα δήλωση Χαμενεΐ: Ο εχθρός έχει ηττηθεί - «Επίθεση» φιλίας στους γείτονες του

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε δήλωσή του με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους, χαρακτήρισε τη νέα περίοδο ως «έτος ανθεκτικής οικονομίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της εθνικής ενότητας και της ασφάλειας, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Η γραπτή δήλωση του Χαμενεΐ με αφορμή το περσικό νέο έτος, το Νουρούζ, διαβάστηκε στην ιρανική τηλεόραση. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου.

Σε παράλληλη ανακοίνωση που δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram, τόνισε ότι η Τεχεράνη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε Τουρκία και Ομάν, ο Ιρανός ηγέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή άλλων δυνάμεων που συνδέονται με τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης». Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να «σπείρει τη διχόνοια» μεταξύ του Ιράν και των γειτονικών του κρατών.

Σύμφωνα με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και του Ομάν «δεν πραγματοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν» ή από συμμαχικές ομάδες.

Υπογράμμισε ότι επρόκειτο για επιχειρήσεις false flag (ψευδούς σημαίας), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους εχθρούς του Ιράν για να «σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ των γειτόνων και ενδέχεται να συμβούν και σε άλλες χώρες» και έκανε λόγο για «εξαπάτηση από τον σιωνιστικό εχθρό», αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δηλώνει πρόθυμη να συμβάλει ως διαμεσολαβητής για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας. «Θεωρούμε τους γείτονές μας εξ ανατολάς πολύ κοντινούς μας», ανέφερε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. «Καλώ τις δύο αδελφικές χώρες μας, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ του και εγώ ο ίδιος είμαι έτοιμος να αναλάβω τις απαραίτητες ενέργειες», προσέθεσε.

Υπογράμμισε ότι δείχνοντας ενότητα και αποφασιστικότητα, οι Ιρανοί «επέφεραν στον εχθρό ένα σημαντικό πλήγμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει τώρα να προφέρει αντιφατικές λέξεις και ανοησίες». «Προς το παρόν, χάρη στην ιδιαίτερη ενότητα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριωτών μας —παρά τις διαφορές θρησκευτικής, πνευματικής, πολιτιστικής και πολιτικής προέλευσης—, ο εχθρός έχει ηττηθεί», ανέφερε ο Χαμενεΐ.

Σε μήνυμά του νωρίτερα, με το οποίο εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τονίζει ότι το υπουργείο οφείλει να «απαντήσει», στοχεύοντας την ασφάλεια των «εσωτερικών και εξωτερικών αντιπάλων» του Ιράν.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 18:08
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