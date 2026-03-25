Το Ιράν ισχυρίζεται πλήγμα στο USS Abraham Lincoln με πυραύλους cruise

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι προκάλεσε άμεσο πλήγμα στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, μια ανακοίνωση που έρχεται στο πλαίσιο προηγούμενων δηλώσεων της Τεχεράνης για παρόμοια πλήγματα, τα οποία όμως δεν είχαν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου IRNA, επικαλούμενο τις δημόσιες σχέσεις του ιρανικού στρατού, πύραυλοι cruise εκτοξεύτηκαν από τις ιρανικές ακτές και «πλήξαν επιτυχώς» το USS Abraham Lincoln.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες αξιόπιστες πηγές για το περιστατικό, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ισχυρισμοί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.