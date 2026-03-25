Το Ιράν ισχυρίζεται πλήγμα στο USS Abraham Lincoln με πυραύλους cruise

Σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου IRNA, επικαλούμενο τις δημόσιες σχέσεις του ιρανικού στρατού, πύραυλοι cruise εκτοξεύτηκαν από τις ιρανικές ακτές και «πλήξαν επιτυχώς» το USS Abraham Lincoln.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες αξιόπιστες πηγές για το περιστατικό, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ισχυρισμοί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 25, 2026