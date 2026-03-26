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Ζελένσκι στη Le Monde: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποσπά την προσοχή από την Ουκρανία
Ειδήσεις
19:28 - 26 Μαρ 2026

Ζελένσκι στη Le Monde: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποσπά την προσοχή από την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του ότι η διεθνής προσοχή έχει στραφεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως επηρεάζοντας τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα τόνισε την ελπίδα του ότι η στήριξη του Κιέβου στην αντιμετώπιση των απειλών από το Ιράν θα ενισχύσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συνδρομή ευρωπαϊκών κρατών, έχουν αποτελέσει τον βασικό προμηθευτή όπλων για την Ουκρανία, εκφράζοντας ωστόσο τον φόβο ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιβραδύνει τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων. «Η χώρα μας πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα», δήλωσε.

Σχετικά με τη βοήθεια που παρέχει η Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος ανέφερε ότι ουκρανικές ομάδες βρίσκονται ήδη σε χώρες όπως Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ, αξιολογώντας την κατάσταση και μοιράζοντας τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των drones που χρησιμοποιεί το Ιράν. «Ακόμα και αν η περιοχή διαθέτει συστήματα τύπου Patriot, αυτά δεν επαρκούν. Χρειάζεται εμπειρία και σύγχρονοι αναχαιτιστές για να αντέξουν σε επιθέσεις τέτοιας έντασης», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν περιμένει αντάλλαγμα για τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, αλλά ελπίζει ότι η βοήθεια προς τη χώρα θα συνεχιστεί αδιαλείπτως. Σε σχέση με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι ήδη συζητούνται μελλοντικές μορφές συνεργασίας και παράδοσης υλικού, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει πρόσβαση σε συστήματα που λείπουν από την αεράμυνά της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «επαγγελματική» και υπογράμμισε την κοινή επιθυμία για τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας παράλληλα ότι η πίεση της Ουάσινγκτον προς τη Ρωσία είναι ανεπαρκής, τόσο σε επίπεδο ΗΠΑ όσο και Ευρώπης.

Σχετικά με τη ρωσική πρόταση αποχώρησης από το Ντονμπάς, ο Ζελένσκι τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε το δρόμο για ταχεία κατάληψη της περιοχής από τη Ρωσία και θα σήμαινε «προδοσία των μελλοντικών γενεών». «Τα οχυρωματικά έργα και ο στρατός μας είναι οι πιο ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας μας», κατέληξε.

Η συνέντευξη αποτυπώνει την επιμονή του Κιέβου να διατηρήσει τον έλεγχο στο μέτωπο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητές του, παρά την πίεση που δημιουργούν οι γεωπολιτικές κρίσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου.

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