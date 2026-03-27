Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής 10.000 επιπλέον στρατιωτιών στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 επιπλέον χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, ώστε να δώσει στον Πρόεδρο Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, καθώς ζυγίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι ανέστειλε τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα του Ιράν για 10 ακόμη ημέρες, έως τις 6 Απριλίου, ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πέρα ​​από την προηγούμενη προθεσμία της Παρασκευής. Οι μεσολαβητές των ειρηνευτικών συνομιλιών δήλωσαν ότι το Ιράν δεν ζήτησε τον επιπλέον χρόνο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η παράταση έγινε κατόπιν αιτήματος του Ιράν.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια ακρόασή της σχετικά με τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ με το Ιράν - αλλά όχι πριν από τα μέσα Απριλίου, όταν οι γερουσιαστές επιστρέψουν από τις εαρινές τους διακοπές.

Η φερόμενη στοχοποίηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων για δολοφονία αποτελεί «κρατικά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατία», δήλωσε ο απεσταλμένος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη σε επιστολή του την Πέμπτη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Παρασκευή σχετικά με τη Μέση Ανατολή.