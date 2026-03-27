ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H Τεχνητή Νοημοσύνη «σκοτώνει» τον καπιταλισμό - Η μεσαία τάξη κινδυνεύει
Ειδήσεις
08:02 - 27 Μαρ 2026

H Τεχνητή Νοημοσύνη «σκοτώνει» τον καπιταλισμό - Η μεσαία τάξη κινδυνεύει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για τον επί χρόνια τραπεζίτη της Citi, Τζέι Κόλινς, η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής αποτελεί απειλή για το μέλλον του καπιταλισμού που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο Κόλινς, πρόεδρος του τομέα δημόσιου τομέα της Citi, έχει περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες συμβουλεύοντας κυβερνητικούς αξιωματούχους σε περιόδους κρίσης και οικονομικής πίεσης.

Με την ΤΝ και τη ρομποτική, βλέπει μια πρόκληση για τον καπιταλισμό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επιχειρηματικοί ηγέτες πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο.

«Πρέπει να τον προσαρμόσουμε, να τον αναδιαμορφώσουμε, να τον ξαναχτίσουμε ώστε να ενσωματώσει αυτή την αλλαγή, όπως κάναμε κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση», δήλωσε στο Business Insider. «Εκτός αν θέλουμε να πάμε σε ένα αυταρχικό καπιταλιστικό καθεστώς, πρέπει να βρούμε τρόπο να λειτουργήσει».

Ο Κόλινς μίλησε στο Business Insider στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σειράς για το μέλλον του καπιταλισμού. Περιέγραψε τον αντίκτυπο της ρομποτικής στην εργασία, γιατί η μεσαία τάξη κινδυνεύει και πώς ένα «μέρισμα παραγωγικότητας» θα μπορούσε να αποτελέσει λύση.

Η συζήτηση πήγε κάπως έτσι:

Dan DeFrancesco: Πώς βλέπετε την ΤΝ να επηρεάζει τον καπιταλισμό, τώρα και στο μέλλον;

Jay Collins: Το πρώτο κύμα αλλαγών που φέρνει η AI αφορά γνωσιακά επαγγέλματα. Ξεκινά με τα «λευκά κολάρα», όχι τα χειρωνακτικά. Επηρεάζει φοιτητές που πίστευαν ότι το πτυχίο είναι το παν. Μεταπτυχιακούς που έλεγαν «αν μάθω προγραμματισμό, είμαι ασφαλής». Πλήττει λογισμικό, χρηματοοικονομικά, μέσα ενημέρωσης, συμβούλους, λογιστές και δικηγόρους.

Έχεις το μισό πληθυσμό στο κάτω μέρος. Και ένα 10% στην κορυφή, με καθαρή περιουσία άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το μεσαίο τμήμα της έχει μείνει στάσιμο. Δεν έχει πληγεί ακόμα σημαντικά. Αλλά δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία σε μετοχές. Τι συμβαίνει λοιπόν με τη δεύτερη φάση; Το ανώτερο 10% δεν έχει μόνο υψηλά εισοδήματα, αλλά συμμετέχει και περισσότερο στις αγορές μετοχών. Έτσι επωφελείται από τη δημιουργία πλούτου και απομακρύνεται όλο και περισσότερο από όσους δεν συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας τάξης.

Τι φέρνει το επόμενο κύμα;

Collins: Αν το δούμε σε τέσσερις φάσεις της ΤΝ: Πρώτα ήταν η προσμονή της γενετικής ΤΝ. Μετά ήρθε — αυτό είναι το πρώτο επίπεδο.

Η επόμενη φάση, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, είναι η «agentic» ΤΝ — από την ανάλυση περνά στη δράση.

Έπειτα έρχεται η φυσική ΤΝ: τι συμβαίνει στη βιομηχανία όταν συνδυάζονται ΤΝ και ρομποτική σε μεγάλη κλίμακα.

Και τέλος, η πιο κρίσιμη φάση για τον καπιταλισμό: η υπερνοημοσύνη (AGI).

Ακόμα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις στη μεταποίηση, οπότε δεν βλέπουμε μεγάλη επίδραση στα χειρωνακτικά επαγγέλματα.

Ανάλογα με τις εκτιμήσεις, γύρω στο 2028–2029 θα δούμε το επόμενο μεγάλο κύμα απώλειας θέσεων εργασίας.

Πώς αντιδρούν οι κεντρικές τράπεζες;

Collins: Σε κάποιο σημείο, η κεντρική τράπεζα χάνει την αποτελεσματικότητά της. Αν απλώς ρίχνεις χρήμα στην οικονομία, δημιουργείς πληθωρισμό. Οι συνολικοί οικονομικοί δείκτες γίνονται λιγότερο χρήσιμοι — ίσως και παραπλανητικοί.

Η αξία της εργασίας θα πέσει. Αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία πολιτικής μετατοπίζονται προς τη φορολογία, την αναδιανομή πλούτου και τα κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας.

Και ο ρόλος της Κίνας;

Collins: Πολλοί ηγέτες της τεχνολογίας θα ήθελαν να επιβραδύνουν την εξέλιξη, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά λένε ότι δεν μπορούν — λόγω της γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης, κυρίως με την Κίνα. Είναι ένας αγώνας που κανείς δεν μπορεί να επιβραδύνει.

Τι πολιτικές λύσεις υπάρχουν;

Collins: Το καθολικό βασικό εισόδημα (UBI) είναι αντιδημοφιλές, αλλά πολλοί το θεωρούν απαραίτητο.

Αν δεν υπάρξει καμία αντίδραση, μπορεί να δούμε ένα τραγικό τέλος του καπιταλισμού — ίσως και της δημοκρατίας.

Από την άλλη, οι επικριτές λένε ότι θα κοστίσει πολύ και θα αποδυναμώσει τα κίνητρα εργασίας.

Ποια είναι η λύση;

Collins: Ας το πούμε «μέρισμα παραγωγικότητας». Αντί για UBI, μπορείς να δίνεις ένα βασικό εισόδημα σε χαμηλά επίπεδα ώστε να μην καταστρέφεις το κίνητρο για εργασία.

Μπορείς να το εφαρμόσεις σταδιακά και να δεις πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά. Να αντικαταστήσεις τα υπάρχοντα επιδόματα και να χτίσεις πάνω σε αυτό.

Δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση για το πώς θα γίνει.

Το βασικό ερώτημα είναι: από πού θα βρεθούν τα χρήματα; Προτάσεις περιλαμβάνουν φόρους σε ρομπότ, στην ΤΝ, στα περιουσιακά στοιχεία ή στους δισεκατομμυριούχους.

Γιατί μπορεί να λειτουργήσει;

Collins: Θα μπορούσε να σημαίνει ευρύτερη συμμετοχή στον πλούτο — όχι μόνο μετρητά, αλλά και ιδιοκτησία.

Πιθανόν να χρειαστεί μια διακομματική επιτροπή που θα μελετήσει σε βάθος το θέμα και θα προτείνει λύσεις.

Ακόμα κι αν πάρει χρόνο, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει τώρα.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΛΒΟ εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διακρατικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Επιχειρήσεις

Η ΕΛΒΟ εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διακρατικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ο κόσμος του Χάρι Πότερ αναγεννιέται: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά
Magazino

Ο κόσμος του Χάρι Πότερ αναγεννιέται: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά

Κάλας: Η Ρωσία βοηθά το Ιράν να στοχοποιεί Αμερικανούς
Ειδήσεις

Κάλας: Η Ρωσία βοηθά το Ιράν να στοχοποιεί Αμερικανούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμερικανική πατέντα για ελληνική τεχνολογία AI έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών
Τεχνολογία

Αμερικανική πατέντα για ελληνική τεχνολογία AI έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI
Χρηματιστήρια

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ
Χρηματοδοτήσεις

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
02/07/2026 - 09:05

Κρυπτονομίσματα: Ο Τραμπ κέρδισε $1 δισ., ενώ οι υποστηρικτές του έχασαν μια περιουσία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 08:51

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης χτίζεται με μέταλλα και φθηνή ενέργεια

Τεχνολογία
02/07/2026 - 08:46

Αμερικανική πατέντα για ελληνική τεχνολογία AI έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 08:31

UNIC Athens: Νέες επενδύσεις σε AI, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

Οικονομία
02/07/2026 - 08:25

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, με αμετάβλητη καταναλωτική εμπιστοσύνη

Οικονομία
02/07/2026 - 08:05

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα €114,57 δισ. ευρώ οι οφειλές προς την Εφορία – Εκτός ρυθμίσεων το 93% των χρεών

Ναυτιλία
02/07/2026 - 08:00

Έκθεση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης από τον νόμο Jones Act στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 07:54

Μόνιμη αστάθεια στη Μέση Ανατολή: Κατέρρευσαν οι σχέσεις των αραβικών χωρών με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 07:45

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

Magazino
02/07/2026 - 00:06

Από τον Τεν Τεν στον Μαγκρίτ

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 23:20

Wall Street: Υποχώρηση για τον Nasdaq λόγω ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Magazino
01/07/2026 - 22:57

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτική
01/07/2026 - 22:52

Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:40

ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Οικονομία
01/07/2026 - 22:34

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Magazino
01/07/2026 - 22:30

«Winter Sheep»: Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι γεννήθηκαν τη λάθος εποχή

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 22:15

Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:00

Bloomberg: Η Ευρώπη θωρακίζει τη χαλυβουργία της απέναντι στην κινεζική υπερπροσφορά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:40

Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη

Magazino
01/07/2026 - 21:30

Από κακοποιημένο αδέσποτο, διεθνής ήρωας: Ο σκύλος που συγκίνησε τον πλανήτη σώζοντας 13 ζωές από τα συντρίμμια

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:10

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

Πολιτική
01/07/2026 - 20:54

Καλαφάτης: Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:34

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:15

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:02

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ