Τραμπ: «Παγώνουν» για ακόμα 10 ημέρες τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι παρέτεινε την αναστολή των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν για 10 ημέρες, κατόπιν αιτήματος των Ιρανών, οι οποίοι ήθελαν τον επιπλέον χρόνο για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί αρχικά ζήτησαν μια επταήμερη παράταση. Ο Τραμπ συνέδεσε την απόφασή του να προσφέρει επιπλέον ημέρες με μια χειρονομία που έκαναν οι Ιρανοί ηγέτες: Αρχικά είχαν προσφέρει να επιτρέψουν σε οκτώ πετρελαιοφόρα με πακιστανική σημαία να πλεύσουν μέσω του Στενού του Ορμούζ, αλλά τελικά επέτρεψαν τη διέλευση για δέκα.

«Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να το κάνω αυτό», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο «The Five» του Fox News. «Δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί. Ίσως να φτάσουν, ίσως και όχι». Πρόσθεσε: «Κατά μία έννοια, έχουμε ήδη κερδίσει».

Η ανάρτηση:

«Ως ανταπόκριση στο αίτημα της Ιρανικής Κυβέρνησης, παρακαλώ η παρούσα δήλωση να θεωρηθεί ότι αναστέλλω την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα λεγόμενα «Fake News» μέσα ενημέρωσης και άλλους, προχωρούν πολύ καλά.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».