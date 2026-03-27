Το σοκ των τιμών ενέργειας πλήττει έναν κόσμο βυθισμένο στο χρέος - Δύσκολα μαθηματικά για τις κυβερνήσεις

Το κόστος της προστασίας της παγκόσμιας οικονομίας από το πιο σοβαρό ενεργειακό σοκ των τελευταίων δεκαετιών συσσωρεύεται — ακριβώς τη στιγμή που οι κυβερνήσεις έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να το αντέξουν.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να μετριάσουν το πλήγμα για τους πολίτες από τις εκτοξευόμενες τιμές. Στς ΗΠΑ, η πολιτεία της Τζόρτζια ανέστειλε τον φόρο καυσίμων ύψους 33 σεντς ανά γαλόνι, ενώ και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ εξετάζουν το ίδιο μέτρο. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υποσχεθεί να βοηθήσει στην πληρωμή λογαριασμών θέρμανσης για ορισμένους καταναλωτές. Η Κίνα, η Ουγγαρία και η Ιαπωνία έχουν επιβάλει όρια στις τιμές στα πρατήρια καυσίμων.

Οι παρεμβάσεις αυτές συγκρατούν τον πληθωρισμό αλλά επιβαρύνουν ήδη πιεσμένους κρατικούς προϋπολογισμούς. Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση στον Περσικό Κόλπο, τόσο περισσότερο θα αισθάνονται οι κυβερνήσεις υποχρεωμένες να παρέμβουν.

Στην Ασία, την περιοχή που εξαρτάται περισσότερο από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής, η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη έχουν περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας πρότεινε έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, ενώ η Νέα Ζηλανδία δίνει περίπου 120 δολάρια τον μήνα σε οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ο κόσμος μπήκε στον πόλεμο φορτωμένος με πάνω από 100 τρισεκατομμύρια δολάρια δημόσιου χρέους, περιορίζοντας την ικανότητα των κυβερνήσεων να δαπανούν επιθετικά όπως έκαναν στην πανδημία και την ενεργειακή κρίση του 2022. Τα επιτόκια είναι σήμερα πολύ υψηλότερα, και οι προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα τα διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό καθιστούν τον δανεισμό πολύ ακριβότερο σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

«Η ιδέα ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα σοκ θα εκδίδουμε περισσότερο χρέος χωρίς ανησυχία ήταν η πολιτική των τελευταίων 25 ετών», δήλωσε ο καθηγητής του Χάρβαρντ Κένεθ Ρόγκοφ. «Τα διλήμματα θα είναι πλέον πιο έντονα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να ξεπεραστούν πραγματικά τα δημοσιονομικά όρια».

Οι ΗΠΑ αναμένεται ήδη να καταγράψουν δημοσιονομικό έλλειμμα 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αυτό το οικονομικό έτος. Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το κόστος του πολέμου και ενδεχόμενα μέτρα στήριξης ενόψει εκλογών θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τον δανεισμό.

Το Πεντάγωνο ζήτησε επιπλέον 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τα έξοδα του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στη Γαλλία, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να ανεβάσει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κοντά στο 130% έως το 2028, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ενώ της Γερμανίας θα μπορούσε να πλησιάσει το 80%.

Οι αγορές ομολόγων έχουν γίνει νευρικές απέναντι στις κρατικές δαπάνες που αυξάνουν τα ελλείμματα. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για υψηλότερο πληθωρισμό και δαπάνες. Στην Ευρώπη, που πλήττεται έντονα από την ενεργειακή κρίση, το κόστος δανεισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία έχει εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Η προηγούμενη μεγάλη παρέμβαση της Ευρώπης στις τιμές ενέργειας, κατά την κρίση του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κόστισε περίπου μισό τρισεκατομμύριο δολάρια και επιδείνωσε τα προβλήματα χρέους μετά την πανδημία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει καλέσει τις κυβερνήσεις να αποφύγουν οριζόντια μέτρα που επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά και αυξάνουν τη ζήτηση.

Ωστόσο, κάποιοι — όπως η οικονομολόγος Ιζαμπέλα Βέμπερ — πιέζουν για πιο επιθετική δράση ώστε να αποτραπεί μακροχρόνια οικονομική ζημιά. Η αύξηση των τιμών ενέργειας ήδη αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με στοιχεία αυτής της εβδομάδας.

«Ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματούσε αύριο, είναι απολύτως σημαντικό να υπάρξει άμεση παρέμβαση», δήλωσε η Βέμπερ. «Η δημοσιονομική ανησυχία δεν πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Η αποτροπή του πληθωρισμού και των απωλειών στην παραγωγή πρέπει να είναι το απόλυτο ζητούμενο».

Ορισμένες χώρες έχουν στραφεί σε άμεσους ελέγχους τιμών, που περιορίζουν το πόσο μπορούν να χρεώνουν οι ενεργειακές εταιρείες — όπως διυλιστήρια, πρατήρια ή εταιρείες κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος καταλήγει να το καλύπτουν οι κυβερνήσεις.

«Η ιστορία έχει δείξει ξανά και ξανά ότι η επιβολή ανώτατων τιμών είναι κακή ιδέα», δήλωσε ο καθηγητής του London School of Economics Ρικάρντο Ρέις. «Δημιουργεί μια συνεχώς διευρυνόμενη “τρύπα” στον κρατικό προϋπολογισμό».

Η Κίνα αυτή την εβδομάδα περιόρισε την αύξηση των λιανικών τιμών καυσίμων στο 10% αντί για 20% που είχε προγραμματιστεί, με τα κρατικά διυλιστήρια να απορροφούν το κόστος μέσω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους.

Πλαφόν

Η Νότια Κορέα εφάρμοσε το πρώτο πλαφόν καυσίμων εδώ και τρεις δεκαετίες, περιορίζοντας τις τιμές χονδρικής περίπου στα 4,40 δολάρια ανά γαλόνι — περίπου 10% χαμηλότερα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει πρόσθετο προϋπολογισμό για να αποζημιώσει τα διυλιστήρια και να χρηματοδοτήσει μέτρα στήριξης, αλλά αναμένεται να το καλύψει μέσω αυξημένων φορολογικών εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη αντί για νέο δανεισμό.

Η Ιαπωνία έχει θέσει ανώτατο όριο στις λιανικές τιμές καυσίμων περίπου στα 4,05 δολάρια ανά γαλόνι. Η JPMorgan εκτιμά ότι το μέτρο θα κοστίσει περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια αν το πετρέλαιο παραμείνει στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το κόστος μπορεί να φτάσει τα 40 δισεκατομμύρια αν ανέβει στα 120.

Οι έλεγχοι τιμών είναι εδώ και καιρό αμφιλεγόμενοι, επειδή διαταράσσουν μια βασική αρχή της ελεύθερης αγοράς: τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Η απόφαση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον τη δεκαετία του 1970 να επιβάλει ανώτατες τιμές συνέβαλε σε ελλείψεις ενέργειας και μεγάλες ουρές στα πρατήρια.

Ορισμένες χώρες που περιόρισαν τις τιμές καυσίμων ήδη δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση. Η Σλοβενία ανακοίνωσε περιορισμούς στις ημερήσιες αγορές καυσίμων, καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες περνούσαν τα σύνορα για να εφοδιαστούν.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία περιόρισαν την πρόσβαση στις χαμηλές τιμές καυσίμων μόνο για τους δικούς τους πολίτες, για να αποτρέψουν τον λεγόμενο «τουρισμό καυσίμων».

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το ενεργειακό σοκ θα πλήξει περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρες, που διαθέτουν λιγότερους πόρους. Η Ταϊλάνδη κατάργησε το πλαφόν στο ντίζελ αυτή την εβδομάδα, καθώς κόστιζε στο κρατικό ταμείο πετρελαίου 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Η Αίγυπτος αύξησε τις τιμές καυσίμων σχεδόν κατά 20% αυτόν τον μήνα, αφού προηγουμένως είχε δεσμευτεί να τις διατηρήσει σταθερές.

«Οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές πολύ πιο έντονα και πιο γρήγορα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες», δήλωσε ο Ραγκουράμ Ρατζάν. «Τα όρια του χρέους, το σημείο καμπής, είναι πιθανότατα χαμηλότερα για αυτές τις χώρες».