Γερμανία: Άλμα πληθωρισμού στο 2,8% τον Μάρτιο - Ενέργεια και αγαθά πυροδοτούν νέες πιέσεις

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς και εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, από 2% τον Φεβρουάριο, κινούμενος ακριβώς στο επίπεδο που ανέμεναν οι αναλυτές σε σχετική έρευνα του Reuters.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισε το ενεργειακό κόστος, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σημειώνοντας την πρώτη ετήσια άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των αγαθών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,3% τον Μάρτιο, έναντι αύξησης μόλις 0,8% τον Φεβρουάριο, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.