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Οι ΗΠΑ πέτυχαν μια «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία εκεχειρίας
Ειδήσεις
06:19 - 08 Απρ 2026

Οι ΗΠΑ πέτυχαν μια «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συμφωνία εκεχειρίας για δύο εβδομάδες με το Ιράν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν μια «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη».

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα «φροντιστεί τέλεια» βάσει της συμφωνίας.

«Διαφορετικά δεν θα είχα συμβιβαστεί», πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε στις αρχικές του απειλές να καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν εάν η συμφωνία καταρρεύσει, το μόνο που είπε ήταν: «Θα πρέπει να δείτε».

Ο Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει στην Κίνα τον επόμενο μήνα για να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, εκτίμησε ότι το Πεκίνο συμμετείχε στην προσπάθεια να πείσει τον βασικό σύμμαχό του, την Τεχεράνη, να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία.

Πανηγυρίζει και ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος έκανε επίσης λόγο για νίκη μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας με το Ιράν, παρόλο που το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση.

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο Πρόεδρος Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας έκαναν πραγματικότητα», δήλωσε η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «επέτυχε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ».

Η Λίβιτ σημειώνει ότι ο πρόεδρος είπε από την αρχή ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» θα ήταν μια επιχείρηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «πέτυχαν και ξεπέρασαν τους βασικούς στρατιωτικούς μας στόχους σε 38 ημέρες».

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγσεθ και ο Στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, αναμένεται να μιλήσουν την Τετάρτη το πρωί, δήλωσε η Λίβιτ.

«Η επιτυχία του στρατού μας δημιούργησε μέγιστη μόχλευση, επιτρέποντας στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα να συμμετάσχουν σε δύσκολες διαπραγματεύσεις που έχουν πλέον δημιουργήσει ένα άνοιγμα για μια διπλωματική λύση και μακροπρόθεσμη ειρήνη», έγραψε.

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