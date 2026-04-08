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Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα του Ορμούζ - Ισραήλ: Εκτός συμφωνίας ο Λίβανος
Ειδήσεις
06:13 - 08 Απρ 2026

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα του Ορμούζ - Ισραήλ: Εκτός συμφωνίας ο Λίβανος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Μ. Τετάρτης (8/4) ότι συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση του άμεσου ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει όλες τις επιθετικές επιχειρήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών σημείωσαν άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν απότομα μετά την είδηση.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Μεγάλη Τρίτη ότι συμφώνησε να αναστείλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές για δύο εβδομάδες, υποχωρώντας από τις σοκαριστικές απειλές του να διατάξει άμεσα την καταστροφή «ολόκληρου του πολιτισμού» του Ιράν.

Η απόφαση «βασίστηκε σε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν», έγραψε ο Τραμπ.

Η κίνηση, περισσότερες από πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, «υπόκειται στη συμφωνία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ», έγραψε στο Truth Social.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον ένα «σχέδιο 10 σημείων», το οποίο ο ίδιος έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση, με το σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Μάλιστα, σε μήνυμά του στα Social Media δεν παρέλειψε να θριαμβολογήσει, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (...) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!». Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, δε, έκανε λόγο για «ολοκληρωτική και πλήρη νίκη» των ΗΠΑ. Κι αυτά, μόλις μία ημέρα μετά την απειλή του ότι «θα αφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό».

Τεχεράνη: Οι πολεμικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί

Η κυβέρνηση του Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι προτίθεται να συνεχίσει να ασκεί επιρροή στο Ορμούζ. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι για δύο εβδομάδες «η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».

Παράλληλα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Ιράν ανακοίνωσε ότι σχεδόν όλοι οι πολεμικοί στόχοι της χώρας έχουν επιτευχθεί, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ισλαμαμπάντ για την οριστικοποίηση της πολιτικής έκβασης της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών περιλαμβάνει την τρέχουσα σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν αναφέρει πυραυλικές επιθέσεις μετά την ανακοίνωση μιας υπό όρους κατάπαυσης του πυρός.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν έως και 16% μετά την ανακοίνωση, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών εκτοξεύτηκαν.

Η στάση του Ισραήλ και ο Λίβανος

Το Ισραήλ συνεχίζει, πάντως, να χτυπά το Ιράν παρά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Παράληλα, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία «δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο»

Σε επίσημη δήλωση σχετικά με την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν αναφέρει:

«Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει αμέσως τα στενά και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης την προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους Άραβες γείτονες του Ιράν και τον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει στο Ισραήλ ότι είναι δεσμευμένες στην επίτευξη αυτών των στόχων, τους οποίους συμμερίζονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Η κατάπαυση του πυρός των δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο».

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να σημειωθει, ωστόσο, ότι νωρίτερα, το Πακιστάν και το Ιράν δήλωσαν ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 09:39
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