ΕΕ για social ανηλίκων: Επιβεβαιώνει ότι έλαβε την επιστολή Μητσοτάκη - Στήριξη των δράσεων κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα 9/4 την παραλαβή της επιστολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία ζητείται η λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, τόνισε ότι η ΕΕ έλαβε την επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού και ότι στηρίζει τα κράτη μέλη που θέτουν όρια ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα, όπως κάνει η Ελλάδα, η οποία έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας και θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα αυτό. Παράλληλα, η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων σε όλη την ΕΕ και ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν πρόσθετες υποχρεώσεις στις πλατφόρμες πέραν αυτών που προβλέπει ο Κανονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ώστε να διατηρηθεί η συνοχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Ο Ρενιέ διευκρίνισε ότι όταν υπάρξει προσχέδιο νόμου από κάποιο κράτος μέλος, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Μέχρι στιγμής, τέτοια κοινοποίηση δεν έχει γίνει.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων (expert panel) που θα καταρτίσει ένα κοινό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. Η ομάδα συνεδρίασε πρόσφατα για πρώτη φορά και θα ξανασυναντηθεί μέσα στον Απρίλιο, με τις τελικές συστάσεις να αναμένονται το καλοκαίρι, παρέχοντας καθοδήγηση για τυχόν πρόσθετα μέτρα.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τη συμμόρφωση των μεγάλων πλατφορμών μέσω της εφαρμογής των ελέγχων ηλικίας. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα τους είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά, διαφορετικά ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιδιώκει να συνδυάσει δύο βασικούς στόχους: την προστασία των παιδιών και τη διατήρηση της συνοχής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες είναι εφαρμόσιμοι, αποτελεσματικοί και ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητες των κρατών μελών.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τον ψηφιακό «ηλικιακό πήχη» αποκτά διεθνή διάσταση. Η Γαλλία φιλοδοξεί να ηγηθεί της προώθησης διεθνούς προτύπου για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων κάτω από ορισμένη ηλικία. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στη σύνοδο της G7 τον Ιούνιο, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες εξετάζουν η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.