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Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα
Ανεμοδείκτης
11:40 - 16 Σεπ 2026

Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα

Reporter.gr Newsroom
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Ό,τι και να λένε στην κυβέρνηση, η συζήτηση για τα επιδόματα ανεργίας έχει ανοίξει με την… προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη για τον περιορισμό της διάρκειάς τους στους δύο μήνες.

Όσο λοιπόν κι αν η κυβέρνηση βρίσκεται στην τουλάχιστον παράδοξη θέση να διαψεύδει τον εκπρόσωπό της (δια της αρμόδιας υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως), εμφανίζεται να επιμένει και να υπερθεματίζει ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί το σύνολο των επιδομάτων.

Καλά και ωραία όλα αυτά, μπορεί και να είναι ορθά για ορισμένους. Το θέμα όμως είναι ότι τα επιδόματα εν γένει είναι η πεμπτουσία της διακυβέρνησης των τελευταίων ετών και στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν περιλαμβανόταν ούτε νύξη σε περιορισμό ή επαναξιολόγηση επιδομάτων και ειδικότερα σε εκείνα της ανεργίας. Εν ολίγοις, είναι φανερό ότι με το ζήτημα κάνουν προσωπική προεκλογική εκστρατεία ορισμένοι και, πάντως, είναι ορατό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να «τρακάρει» στα επιδόματα αφού απλώνεται η βεβαιότητα ότι υπάρχει η σχετική (λεγόμενη) κρυφή ατζέντα…

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