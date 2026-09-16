Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος

Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων και συγγενών των θυμάτων συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα των Τεμπών κατά την 29η και 30ή δικάσιμο.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών:

«Στη δικαστική αίθουσα αποκαλύφθηκαν οι διαλυμένες υποδομές του σιδηροδρόμου με ευθύνη κράτους και κυβερνήσεων, αλλά και η απροκάλυπτη κρατική επιχείρηση αλλοίωσης του χώρου του εγκλήματος.

Στις καταθέσεις τους οι μάρτυρες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν εκείνη τη νύχτα μετά τη σύγκρουση, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και τη φονική απουσία κάθε μέτρου ασφαλείας, καταγγέλλοντας παράλληλα την εξαφάνιση κρίσιμων πειστηρίων του εγκλήματος.

Με αφορμή τα όσα συγκλονιστικά κατατέθηκαν για τις τελευταίες στιγμές των εγκλωβισμένων παιδιών, οι οικογένειες απαίτησαν ξεκάθαρες και αμείλικτες απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Στηλιτεύθηκαν οι σκόπιμες καθυστερήσεις στις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες και εξετάσεις, με τους γονείς να φτάνουν στο επώδυνο σημείο να ζητούν εκταφές των παιδιών τους και εξειδικευμένες αναλύσεις στο εξωτερικό, προκειμένου να αποδειχθεί η αλήθεια που το ελληνικό κράτος επιχειρεί να θάψει- την ώρα που ακόμα περιμένουν την τυπική έγκριση και χρηματοδότηση για το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού.

Παράλληλα, οι συγγενείς ξεσκέπασαν το βίαιο μπάζωμα του πεδίου της τραγωδίας, τη μεταφορά χωμάτων με βιολογικό υλικό και οστά σε ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και την αισχρή στάση κυβερνητικών στελεχών που επιχειρούν συστηματικά να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη.

Από τις ίδιες τις καταθέσεις υπογραμμίστηκε για ακόμη μία φορά ότι το υφιστάμενο κατηγορητήριο παραμένει προκλητικά ελλιπές. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται η θετική εισήγηση της Εισαγγελέως για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα ψηφιακά δεδομένα και τις επικοινωνίες του κινητού του σταθμάρχη.

Ενώ στη δικαστική αίθουσα αποκαλύπτεται το μέγεθος του εγκλήματος, οι υπεύθυνοι επιλέγουν την οδό της σιωπής και της προκλητικής απουσίας από το εδώλιο. Η στάση τους αυτή δεν ακυρώνει την αλήθεια που ξεδιπλώνεται καθημερινά. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 παραμένει η φωνή όσων χάθηκαν: απαιτούμε δικαιοσύνη χωρίς εκπτώσεις, αναβάθμιση των κατηγοριών και πλήρη καταλογισμό των ευθυνών».