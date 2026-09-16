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ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Πολιτική
11:39 - 16 Σεπ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση ψήφισε χθες, 15/9, ακόμη μία "νυχτερινή" τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια ακόμη ρύθμιση για να αντιμετωπιστούν προβλήματα, που προκύπτουν στην εφαρμογή του νόμου Πιερρακάκη, αυτή τη φορά σε σχέση με τον χρόνο σπουδών και τις πιστωτικές μονάδες των φοιτητών. Οι φοιτητές προφανώς δεν ευθύνονται για τις επιλογές της κυβέρνησης και δεν μπορεί να πληρώσουν τις συνέπειές τους», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.  

Και προσθέτει:

«Το πραγματικό, όμως, πολιτικό ζήτημα βρίσκεται αλλού. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, κατά παράβαση του άρθρου 16, να προχωρήσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και επιμένει σε αυτή την επιλογή ακόμη και όταν η πραγματικότητα αποδεικνύει τα προβλήματα του σχεδιασμού της. Νέα ρύθμιση, νέα τροπολογία, νέα διόρθωση. Ένα διαρκές "ράβε-ξήλωνε"", σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως "εδώ υπάρχει μια εύλογη απορία": "Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία για "ιδεοληψία", επειδή υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο και το άρθρο 16. Ποιος έχει τελικά ιδεοληψία; Εκείνος που επιμένει σε μια πολιτική επιλογή και κάθε τόσο επιστρέφει στη Βουλή για να διορθώσει τις συνέπειές της ή εκείνος που ζητά ένα ισχυρό, δημόσιο πανεπιστήμιο, με επαρκή χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές, δωρεάν πρόσβαση στη γνώση και ακαδημαϊκή ελευθερία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 16 πρέπει να προστατευθεί. Το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή είναι η δική μας επιλογή και δεν πρόκειται να τη βαφτίσουμε "τετελεσμένο", επειδή η κυβέρνηση δημιουργεί τεχνητά τετελεσμένα. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να νομοθετεί για να διασώσει το σχέδιό της. Όμως κάθε νέα τροπολογία κάνει όλο και πιο φανερό κάτι απλό: η εμμονή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι δική της ιδεοληψία. Η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι πολιτική θέση, κοινωνική ανάγκη και συνταγματική επιταγή. Και αυτή τη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να την υπερασπίζεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

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