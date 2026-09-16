ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Και προσθέτει:
«Το πραγματικό, όμως, πολιτικό ζήτημα βρίσκεται αλλού. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, κατά παράβαση του άρθρου 16, να προχωρήσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και επιμένει σε αυτή την επιλογή ακόμη και όταν η πραγματικότητα αποδεικνύει τα προβλήματα του σχεδιασμού της. Νέα ρύθμιση, νέα τροπολογία, νέα διόρθωση. Ένα διαρκές "ράβε-ξήλωνε"", σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως "εδώ υπάρχει μια εύλογη απορία": "Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία για "ιδεοληψία", επειδή υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο και το άρθρο 16. Ποιος έχει τελικά ιδεοληψία; Εκείνος που επιμένει σε μια πολιτική επιλογή και κάθε τόσο επιστρέφει στη Βουλή για να διορθώσει τις συνέπειές της ή εκείνος που ζητά ένα ισχυρό, δημόσιο πανεπιστήμιο, με επαρκή χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές, δωρεάν πρόσβαση στη γνώση και ακαδημαϊκή ελευθερία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 16 πρέπει να προστατευθεί. Το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή είναι η δική μας επιλογή και δεν πρόκειται να τη βαφτίσουμε "τετελεσμένο", επειδή η κυβέρνηση δημιουργεί τεχνητά τετελεσμένα. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να νομοθετεί για να διασώσει το σχέδιό της. Όμως κάθε νέα τροπολογία κάνει όλο και πιο φανερό κάτι απλό: η εμμονή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι δική της ιδεοληψία. Η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι πολιτική θέση, κοινωνική ανάγκη και συνταγματική επιταγή. Και αυτή τη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να την υπερασπίζεται», καταλήγει η ανακοίνωση.