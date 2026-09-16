Εκκίνηση για την Star Bulk στο ΧΑ – Σηματωρός για τη ναυτιλία

Ξεκίνησε την πορεία της στην Ελληνική κεφαλαιαγοράς σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, η Star Bulk Carriers, με τις κοινές μετοχές της να ξεκινούν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, υπό τον κωδικό «SBLK». Η έναρξη έδωσε πτωτική τάση στην αγορά καθώς πολλοί και πολλές έσπευσαν να αποκομίσουν κέρδη από το premium που έδωσε με την είσοδο της η Star Bulk.

Η τιμή διάθεσης είχε καθοριστεί στα €24,50 ανά μετοχή, ενώ συνολικά εκδόθηκαν 4,4 εκατ. νέες κοινές μετοχές.



Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά που συγκέντρωσε ζήτηση €656,3 εκατ., περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από την προσφορά, και έφερε στη Star Bulk €107,8 εκατ. νέα κεφάλαια, ή €100,4 εκατ. μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης.



Να σημειωθεί ότι η είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο αποτελεί σημείο καμπής για το ναυτιλιακό κλάδο και την ανάδειξη του χρηματιστηρίου σε σημείο αναφοράς για έναν απ’ τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Το σήμα για την πορεία της εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έδωσε ο επικεφαλής της Πέτρος Πάπας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους νέους μετόχους μας, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν και επένδυσαν στην εταιρεία μας. Από σήμερα δεσμευόμαστε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, μεταξύ άλλων, σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, να στηρίξουμε από την πρώτη ημέρα τη ρευστότητα της μετοχής μας στην Αθήνα.

Δεύτερον, να διατηρήσουμε το λειτουργικό κόστος των πλοίων μας στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, δείχνοντας έμπρακτα τον σεβασμό μας στα χρήματα των μετόχων μας.

Τρίτον, να λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων και να προχωρούμε σε κινήσεις που δημιουργούν αξία κάθε φορά που παρουσιάζεται η κατάλληλη ευκαιρία.

Τέταρτον, να είμαστε απολύτως διαφανείς ως προς την εταιρεία και τις ναυτιλιακές αγορές, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν. Μην ξεχνάτε ότι η ναυτιλία εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αποφάσεις χιλιάδων πλοιοκτητών.

Κανείς από εμάς δεν ελέγχει την αγορά και δεν πρόκειται να υποσχεθώ στους μετόχους μας πράγματα που δεν βρίσκονται μέσα στις δυνατότητές μας να ελέγξουμε. Αυτό που μπορώ, όμως, να υποσχεθώ είναι σοβαρή δουλειά, πειθαρχία, εντιμότητα και πλήρη ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μετόχων μας», κατέληξε ο κ. Πάπας.