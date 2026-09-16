Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε την ιδέα να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι η Ένωση πρέπει επειγόντως να επανεξετάσει τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις της.

«Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας για να ανοίξουμε την πόρτα ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ», είπε η φον ντερ Λάιεν στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Στρασβούργο την Τετάρτη.

«Μοιραζόμαστε έναν ωκεανό, ένα σύνολο αξιών, έναν κοινό τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Και τώρα θα οικοδομήσουμε μαζί και το κοινό μας μέλλον», δήλωσε.

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι ΕΕ και Καναδάς θα προχωρήσουν από τη CETA σε μια «Συμμαχία για το Μέλλον», με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού χώρου ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε τεχνητή νοημοσύνη, κβαντικές τεχνολογίες, κυβερνοασφάλεια και οικονομική ασφάλεια.

«Δεν πρόκειται για μια εταιρική σχέση εναντίον οποιουδήποτε άλλου, αλλά για μια συνεργασία που ενισχύει τη δική μας δύναμη», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν, θέτοντας ως στόχο να αναβαθμιστούν οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Τα σχόλιά της έγιναν στο πλαίσιο της ετήσιας «Ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης» (State of the Union), κατά την οποία παρουσίασε επιπλέον σχέδια για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ. Αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη γεωργία και το κλίμα έως τις σχέσεις με την Κίνα.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι άδειες και η χρηματοδότηση μπορούν να καθορίσουν το πού πραγματοποιούνται οι επενδύσεις και ότι η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες έκδοσης αδειών.

Η ΕΕ χρειάζεται επίσης μια συμφωνία κατά του «gold-plating» —δηλαδή της πρακτικής κατά την οποία οι κυβερνήσεις προσθέτουν επιπλέον περιορισμούς ή διατάξεις πάνω από τους ήδη υπάρχοντες κανόνες— εάν οι αξιωματούχοι θέλουν πραγματικά να απλοποιήσουν το κανονιστικό πλαίσιο της περιοχής, πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Καναδάς επιδιώκει μια «μοναδική συμμαχία» με την ΕΕ, αλλά όχι την ένταξή του στην Ένωση.

Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τον Κάρνεϊ να συμμετάσχει μαζί της στο Στρασβούργο, όπου ο Καναδός πρωθυπουργός αναμένεται να εκφωνήσει τη δική του ομιλία την Πέμπτη.

Ενέργεια

Στο ενεργειακό μέτωπο, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει προστεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας, από τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια έως το βιομεθάνιο, χωρίς αποκλεισμούς ως προς την τεχνολογία, αλλά με βασικό στόχο την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει ταχύτερα στην ηλεκτροδότηση της οικονομίας.

Στόχος είναι να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισ. ευρώ. Παράλληλα, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στα δίκτυα και ταχύτερες συνδέσεις νέων μονάδων. Όπως σημείωσε, πέρυσι εγκαταστάθηκαν περισσότερα από 80 GW ανανεώσιμης ισχύος, ενώ εξαπλάσια ισχύς παραμένει σε αναμονή για σύνδεση στο δίκτυο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις στα δίκτυα, τις συνδέσεις και τις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο μια ευρωπαϊκή οικονομία που θα βασίζεται όλο και περισσότερο στον ηλεκτρισμό.