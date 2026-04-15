Πούτιν: Επέπληξε επικεφαλής της ρωσικής κεντρικής τράπεζας και υπουργό Οικονομικών για την οικονομική συρρίκνωση

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, άσκησε έντονη κριτική σε ανώτατους οικονομικούς αξιωματούχους, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1,8% στο πρώτο δίμηνο του έτους, ζητώντας άμεσα νέες προτάσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ρωσική οικονομία εμφάνισε σημαντική επιβράδυνση το 2025, με τον ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί κοντά στο 1% από 4,9% το 2024, υπό την πίεση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής και των δυτικών κυρώσεων που έπληξαν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Ωστόσο, η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, ως αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οδήγησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναθεωρήσει ανοδικά την εκτίμησή του για την ανάπτυξη του 2026 στο 1,1%, από 0,8% προηγουμένως.

Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 1,3% για το τρέχον έτος, αν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης προς τα κάτω, λόγω των ασθενών επιδόσεων στις αρχές του έτους.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλός του Μαξίμ Ορέσκιν, η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα και ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, ο Πούτιν απέρριψε την εξήγηση ότι η κάμψη οφείλεται αποκλειστικά σε ημερολογιακούς παράγοντες.

«Αναμένω σαφείς και τεκμηριωμένες αναλύσεις για την πορεία της οικονομίας και τους λόγους για τους οποίους οι δείκτες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα υπολείπονται ακόμη και των κυβερνητικών προβλέψεων.

Παράλληλα, κάλεσε τους αξιωματούχους να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για πρόσθετα μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα και θα κατευθύνουν το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε τομείς με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Τέλος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης του προϋπολογισμού από τα ευμετάβλητα έσοδα των διεθνών αγορών εμπορευμάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.