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Τραμπ: Βλέπει συμφωνία Πούτιν–Ζελένσκι - Δύο άνθρωποι που έχουν κουραστεί να πολεμούν
Ειδήσεις
23:21 - 09 Σεπ 2026

Τραμπ: Βλέπει συμφωνία Πούτιν–Ζελένσκι - Δύο άνθρωποι που έχουν κουραστεί να πολεμούν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι η επίτευξη συμφωνίας θα εξαρτηθεί και από τη στάση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θέλει να κάνει μια συμφωνία και, αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα ήταν πολύ καλό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ξέρω από συμφωνίες και αυτοί είναι δύο άνθρωποι που έχουν κουραστεί να πολεμούν», αναφερόμενος στους Πούτιν και Ζελένσκι.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία διήρκεσε περίπου μία ώρα και χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά ειλικρινής» και εποικοδομητική. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία και τις προοπτικές για την επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές των ειδικών απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και το Κίεβο, όπου εξετάστηκαν προτάσεις με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Παρά τις νέες διπλωματικές κινήσεις της Ουάσινγκτον, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σημαντική πρόοδος προς μια συμφωνία, ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται. Η ουκρανική πλευρά έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ άλλων τις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι τελευταίες επαφές της αμερικανικής πλευράς με τη Μόσχα και το Κίεβο δείχνουν προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 23:21
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