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Citi: Ο ιδιωτικός τομέας «κλειδί» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
Ειδήσεις
16:26 - 16 Απρ 2026

Citi: Ο ιδιωτικός τομέας «κλειδί» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αναμένεται να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Citi Institute με τίτλο «Rebuilding Ukraine», η οποία επισημαίνει ότι η δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν επαρκεί για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της χώρας.

Σε αντίθεση με το ιστορικό Σχέδιο Μάρσαλ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο βασίστηκε κυρίως σε δημόσιες επενδύσεις, η παρούσα φάση ανάκαμψης της Ουκρανίας εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί αποφασιστικά από τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδυτών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citi, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) θα μπορούσαν να κινηθούν μεταξύ 87 και 145 δισ. δολαρίων την επόμενη δεκαετία, καλύπτοντας περίπου το 15%–25% του συνολικού κόστους ανοικοδόμησης. Παράλληλα, οι αναπτυξιακές τράπεζες αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο, με πιθανές επενδύσεις της τάξης των 4–5 δισ. ευρώ ετησίως, κινητοποιώντας επιπλέον 20–50 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων μέσα σε δέκα χρόνια.

Η έκθεση σημειώνει ότι η Citi αποτελεί τη μοναδική παγκόσμια τράπεζα με πλήρη παρουσία στην Ουκρανία στον τομέα της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής.

Το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης

Το συνολικό κόστος ανάκαμψης της χώρας εκτιμάται στα 588 δισ. δολάρια για την επόμενη δεκαετία, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο τριπλάσιο του ουκρανικού ΑΕΠ του 2025. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι ζημιές και οι οικονομικές απώλειες αυξάνονται διαρκώς, με τις αναθεωρήσεις να καταγράφουν άνοδο άνω του 10% στον τελευταίο χρόνο και συνολική αύξηση κόστους αποκατάστασης κατά 12%. Ενδεικτικά, μόνο στο Κίεβο οι ζημιές αυξήθηκαν κατά 49% μεταξύ 2024 και 2025.

Σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας θα απαιτήσουν εκτεταμένες παρεμβάσεις, με πέντε κλάδους να απορροφούν πάνω από τα δύο τρίτα των αναγκών: στέγαση, ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία–εμπόριο και αγροτικός τομέας. Το συνολικό κόστος για αυτούς φτάνει περίπου τα 400 δισ. δολάρια, δηλαδή το 67% της συνολικής εκτίμησης.

Οι βασικοί τομείς επενδύσεων

Ενέργεια: Οι ανάγκες αποκατάστασης των ενεργειακών υποδομών εκτιμώνται σε πάνω από 90 δισ. δολάρια, καθώς το σύστημα έχει υποστεί χιλιάδες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η ανοικοδόμηση θεωρείται ευκαιρία για εκσυγχρονισμό ενός παλαιού, συγκεντρωτικού ενεργειακού μοντέλου.

Μεταφορές: Η αποκατάσταση του δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων, υπολογίζεται στα 96 δισ. δολάρια και συνδέεται με τη σταδιακή ενσωμάτωση της ουκρανικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στέγαση: Περίπου το 14% του οικιστικού αποθέματος έχει καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, με το κόστος αποκατάστασης να προσεγγίζει τα 90 δισ. δολάρια, κυρίως σε Κίεβο και περιοχές πρώτης γραμμής.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα

Όπως επισημαίνεται, οι δημόσιοι πόροι δεν επαρκούν για τη συνολική χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης. Τα περίπου 340 δισ. δολάρια που έχουν ήδη διατεθεί από συμμάχους της Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια δεν αρκούν για να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες, εφόσον απαιτείται αντίστοιχη χρηματοδότηση για μία ακόμη δεκαετία.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι υπό ευνοϊκές συνθήκες μεταρρυθμίσεων, οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν έως τα 145 δισ. δολάρια.

Προϋποθέσεις επιτυχίας

Η Citi επισημαίνει τρεις βασικούς παράγοντες για τη μετατροπή των αναγκών ανοικοδόμησης σε επενδύσιμα έργα:

  1. ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον
  2. διεύρυνση χρηματοδοτικών εργαλείων που μειώνουν το επενδυτικό ρίσκο
  3. στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις και καλύτερη προετοιμασία έργων

Ο διευθύνων σύμβουλος της Citibank Europe, Nacho Gutiérrez-Orrantia, σημειώνει ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και τον εκσυγχρονισμό τους και την ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία.

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