Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Σφοδρή ουκρανική επίθεση στη Νοβοροσίσκ, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, έπληξε ρωσικά πολεμικά πλοία αλλά και εγκαταστάσεις εξαγωγής σιτηρών, προκαλώντας ανησυχίες για νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές τροφίμων.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ ανακοίνωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί οκτώ ετών, ενώ ακόμη 24 τραυματίστηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό drones μεγάλου βεληνεκούς και άλλων όπλων για να πλήξει ρωσικά πολεμικά πλοία στον κόλπο της Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μεταξύ των στόχων ήταν οι φρεγάτες «Admiral Essen» και «Admiral Makarov», ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο, μία κορβέτα και άλλα πλοία του ρωσικού στόλου.

«Πλήξαμε επίσης άλλες ρωσικές εγκαταστάσεις που βοηθούσαν στη χρηματοδότηση του πολέμου», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να απαντά στις ρωσικές επιθέσεις.

Στο στόχαστρο και οι εξαγωγές σιτηρών

Σύμφωνα με το CNBC, η επίθεση, ωστόσο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και γεωπολιτική σημασία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα δύο ρωσικές εταιρείες εμπορίας σιτηρών υπέστησαν ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει την ανακατεύθυνση φορτίων προς λιμάνια της Βαλτικής και της Κασπίας, καθώς και μέσω χερσαίων διαδρομών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ρωσία και Ουκρανία κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Η ένταση έχει ήδη συμβάλει στην άνοδο των διεθνών τιμών του σιταριού.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού παγκοσμίως, ενώ και η Ουκρανία αποτελεί σημαντικό προμηθευτή των διεθνών αγορών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να «προκαλέσει χάος» στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Όπως υποστήριξε, οι επιθέσεις επιδεινώνουν τις ελλείψεις σε σιτηρά και λιπάσματα, αυξάνουν τις διεθνείς τιμές και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου και της Ανατολής.

Μειώνονται οι ρωσικές εξαγωγές

Την ίδια ώρα, η αγροτική συμβουλευτική εταιρεία SovEcon εκτιμά ότι η Ρωσία αναμένεται να εξαγάγει τον Αύγουστο μόλις 3-3,4 εκατ. τόνους σιταριού, έναντι μέσου όρου περίπου 5 εκατ. τόνων την τελευταία πενταετία.

Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τις χαμηλότερες εξαγωγές Αυγούστου από την αγροτική περίοδο 2016-2017, μετά και τις αδύναμες επιδόσεις του Ιουλίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ουκρανικές εξαγωγές. Πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022, την περίοδο 2016-2021, οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής απορροφούσαν το 92% των ουκρανικών εξαγωγών σιταριού.

Έτσι, οι νέες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα δεν αφορούν μόνο το μέτωπο του πολέμου. Απειλούν να μετατρέψουν ξανά τα σιτηρά σε όπλο γεωπολιτικής πίεσης, με τις επιπτώσεις να φτάνουν πολύ πέρα από τα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας.