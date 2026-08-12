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Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot
Ειδήσεις
18:28 - 12 Αυγ 2026

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποφύγει τις επιθέσεις σε μια κρίσιμη οδό εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν, η οποία περνά από το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες και επικαλείται η Financial Times.

Σύμφωνα με αναμετάδοση της Kyiv Post, το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ανδρών στις 31 Ιουλίου, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρούσε να αποτρέψει επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και να επηρεάσουν αμερικανικές εταιρείες που συμμετέχουν στη μεταφορά του πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ρωσίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει υποδομές που ανήκουν στην Caspian Pipeline Consortium (CPC), ούτε πλοία που δεν είναι ρωσικά, εκτός εάν αυτά βρίσκονται υπό ουκρανικές κυρώσεις ή μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ή άλλο ρωσικό φορτίο.

Από τότε που διατυπώθηκε το αμερικανικό αίτημα, η Ουκρανία δεν έχει επιτεθεί σε δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στον τερματικό σταθμό της CPC.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει το Κίεβο να μην επιτίθεται σε μη ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στις υποδομές της CPC. Όπως εξήγησε, ο αγωγός αποτελεί κρίσιμη οδό για τη μεταφορά πετρελαίου του Καζακστάν προς τις ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας μια εναλλακτική στις ρωσικές προμήθειες.

Ο αγωγός CPC μεταφέρει πετρέλαιο από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ. Από εκεί περνά περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς αργού, σύμφωνα με το Reuters.

Στην κοινοπραξία, αλλά και σε μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Καζακστάν που εξυπηρετούνται από τον συγκεκριμένο αγωγό, συμμετέχουν αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Chevron και η ExxonMobil.

Η ουκρανική επίθεση στη ρωσική ναυτική βάση

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν καλύπτει τους ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους στο Νοβοροσίσκ.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Τετάρτη 12 Αυγούστου επίθεση στη ρωσική ναυτική βάση της περιοχής, χρησιμοποιώντας πυραύλους Neptune, drones Palyanytsia με κινητήρες τζετ και μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, «μοναδική επιχείρηση» εναντίον αυτού που περιέγραψε ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα ουκρανικά όπλα έπληξαν ρωσικές θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, ναυτικές προβλήτες και λιμενικές υποδομές.

Οι στόχοι που ανακοίνωσε το Κίεβο ήταν διαφορετικοί από τον τερματικό σταθμό της CPC και τα μη ρωσικά δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δεσμευτεί να αφήσει στο απυρόβλητο.

Στο τραπέζι και οι Patriot

Πίσω από την ουκρανική συμφωνία φαίνεται να βρίσκεται και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: οι αμερικανικοί πύραυλοι Patriot.

Πηγή που γνωρίζει τη θέση του Κιέβου δήλωσε στους Financial Times ότι η Ουκρανία αποδέχθηκε εν μέρει το αμερικανικό αίτημα επειδή επιδιώκει την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την παραγωγή στην Ουκρανία αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

Παράλληλα, το Κίεβο επιδιώκει να αγοράσει αρκετές εκατοντάδες πυραύλους Patriot πριν από τον χειμώνα, καθώς εκτιμά ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον κρίσιμων ουκρανικών υποδομών.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, επιχειρώντας να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας.

Η επιχείρηση στο Νοβοροσίσκ αναδεικνύει, ωστόσο, ένα νέο και ιδιαίτερα λεπτό όριο για το Κίεβο: να πλήττει τη ρωσική στρατιωτική υποδομή, χωρίς να βάζει στο στόχαστρο διεθνείς ενεργειακές υποδομές και πλοία που απλώς χρησιμοποιούν το ίδιο λιμάνι

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