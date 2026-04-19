Ιράν: Δύο ξένοι υπήκοοι συνελήφθησαν για δορυφορικό εξοπλισμό Starlink

Δύο υπήκοοι ξένων χωρών συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές στο βορειοδυτικό Ιράν, καθώς φέρονται να εισήγαγαν εξοπλισμό Starlink, τεχνολογία που απαγορεύεται στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Οι συλλήψεις έγιναν στην πόλη Τζόλφα, στην επαρχία Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, όπου οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται για εισαγωγή συστημάτων δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση.

Παράλληλα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα άτομα αυτά φέρονται να ανήκουν σε δίκτυο που κατηγορείται για συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών με ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και δύο Ιρανοί. Ο ένας κατηγορείται ότι προσπάθησε να διοχετεύσει πληροφορίες σε «εχθρικά δορυφορικά δίκτυα», ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δραστηριότητες κατασκοπείας.

Το Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από το διεθνές διαδίκτυο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της έντασης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Για την παράκαμψη των περιορισμών, αρκετοί πολίτες έχουν στραφεί σε τερματικά Starlink της SpaceX, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, παρότι η χρήση τους στη χώρα απαγορεύεται και επισύρει ποινικές κυρώσεις.