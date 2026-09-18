Ιράν: Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ - «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» λέει ο Τραμπ

Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα (18/9) ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται ενώπιον μιας «σημαντικής απόφασης» για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το δεξαμενόπλοιο «Trend» επιχείρησε να πραγματοποιήσει «παράνομη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το πλοίο χτυπήθηκε, τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι το δεξαμενόπλοιο είχε παρακινηθεί από τον αμερικανικό στρατό να διασχίσει τα Στενά, προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρεί «παράνομη διέλευση» θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο καταστροφής.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, την κατάσταση του πλοίου ή την τύχη των μελών του πληρώματος. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με το φορτίο του δεξαμενόπλοιου ή για ενδεχόμενους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations είχε προηγουμένως αναφέρει περιστατικό ασφαλείας περίπου 16 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν. Δεν έδωσε, ωστόσο, στοιχεία για την ταυτότητα του πλοίου που εμπλέκεται, με αποτέλεσμα να παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η συγκεκριμένη αναφορά αφορά το ίδιο περιστατικό.

«Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο δίλημμα σχετικά με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου. Θέλω να επέμβω και να τους εξοντώσω ή όχι; Είναι μια μεγάλη απόφαση. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με εμένα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Axios.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενόψει της συνάντησής του, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με εκπροσώπους έξι κρατών του Κόλπου: της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί η επόμενη φάση της σύγκρουσης, καθώς και το δίλημμα μεταξύ μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας και της περαιτέρω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ελπίζει ο πόλεμος να πλησιάζει στο τέλος του, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία και ότι είχε λάβει «απευθείας» μηνύματα από την Τεχεράνη. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, έχει αρνηθεί ότι έχουν επαναληφθεί απευθείας διαπραγματεύσεις.

Περιορισμένη η ναυσιπλοΐα στα Στενά

Την ίδια στιγμή, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει δραστικά περιορισμένη. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις τέσσερα εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη, έναντι μέσου όρου 16 πλοίων κατά το προηγούμενο δεκαήμερο.

Ορισμένα πλοία φέρεται, μάλιστα, να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως, καθώς πριν από την κλιμάκωση της κρίσης μέσω αυτών διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παρά το νέο περιστατικό και την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τις επόμενες αποφάσεις της Ουάσινγκτον, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή. Το Brent υποχώρησε κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και την επόμενη κίνηση του Λευκού Οίκου.