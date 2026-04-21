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Eurostat: Εκτόξευση σχεδόν 13% των τιμών στα καύσιμα – Πάνω από τον μέσο όρο η Ελλάδα (γράφημα)
Ειδήσεις
13:11 - 21 Απρ 2026

Eurostat: Εκτόξευση σχεδόν 13% των τιμών στα καύσιμα – Πάνω από τον μέσο όρο η Ελλάδα (γράφημα)

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές των καυσίμων στην ΕΕ ακολουθούσαν συνολικά πτωτική πορεία, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκού μέσου όρου όσο και στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2026 η τάση αυτή αντιστράφηκε, με αισθητή άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Μάρτιο του 2026 οι τιμές των καυσίμων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη κατέγραψαν αντίστοιχες αυξήσεις σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (+19,8%), στη Ρουμανία (+19,6%), στην Ολλανδία (+18,8%), στη Λετονία (+18,5%) και στην Αυστρία (+17,2%). Αντίθετα, στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία καταγράφηκαν μειώσεις της τάξης του 2,7% και 5,9% αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, αν και σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026 οι μειώσεις αυτές ήταν πιο περιορισμένες.

Σε ό,τι αφορά επιμέρους τα καύσιμα, τον Μάρτιο του 2026 το ντίζελ κατέγραψε αύξηση 19,8% και η βενζίνη 9,4% σε ετήσια βάση στην ΕΕ. Σε μηνιαία σύγκριση, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 19,1% και της βενζίνης κατά 10,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η άνοδος των τιμών σε μηνιαία βάση ήταν γενικευμένη σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Για το ντίζελ, οι πιο έντονες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (και στις δύο +27,6%), στην Εσθονία (+26,8%), στη Λετονία (+25,4%), στο Βέλγιο (+25,2%) και στην Ολλανδία (+25,1%). Στον αντίποδα, οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (+2,9%), καθώς και στη Σλοβακία και την Ουγγαρία (αμφότερες +7%), ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες κατέγραψαν άνοδο άνω του 10%.

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Αναφορικά με τη βενζίνη, οι αυξήσεις ήταν πιο συγκρατημένες σε σχέση με το ντίζελ, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% τόσο στην Εσθονία όσο και στη Λιθουανία. Οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις εντοπίστηκαν και εδώ στη Σλοβενία (+2,4%), στη Σλοβακία (+3,8%), στην Ουγγαρία (+4,7%) και στην Ιταλία (+4,8%).

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Η θέση της Ελλάδας

Με βάση τα στοιχεία και τα γραφήματα της Eurostat, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή ανοδική τάση στο ενεργειακό κόστος.

Συγκεκριμένα, η χώρα καταλαμβάνει την 8η θέση στην ΕΕ ως προς την αύξηση της τιμής του ντίζελ, η οποία προσεγγίζει το 24%. Στη βενζίνη, η μηνιαία άνοδος διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 11%. Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν την Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου η αύξηση έφτασε το 19,1% για το ντίζελ και το 10,6% για τη βενζίνη.

Σύμφωνα με το σχετικό γράφημα, ενώ τον Φεβρουάριο οι τιμές στην Ελλάδα ήταν μειωμένες κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο η εικόνα αντιστράφηκε πλήρως εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε ετήσια αύξηση που αγγίζει το 11%.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 13:17
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