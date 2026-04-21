ΗΠΑ: Εκτίναξη 1,7% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάρτιο

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ σημείωσαν έντονη άνοδο τον Μάρτιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 12 μηνών, με βασικό μοχλό τα αυξημένα έσοδα από τα πρατήρια καυσίμων και τις καλύτερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε άλλες κατηγορίες.

Η συνολική αξία των λιανικών αγορών ενισχύθηκε κατά 1,7%, μετά από αναθεωρημένη αύξηση 0,7% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.

Η άνοδος του Μαρτίου αποδίδεται κυρίως σε «άλμα» 15,5% στις δαπάνες για καύσιμα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε τις τιμές της βενζίνης στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. Αν αφαιρεθούν τα πρατήρια καυσίμων, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση 0,6%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στοιχεία δείχνουν ότι η καταναλωτική δαπάνη παρέμεινε ισχυρή τον συγκεκριμένο μήνα, παρά την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Η εικόνα αυτή φαίνεται να συνδέεται με υψηλότερες από το συνηθισμένο επιστροφές φόρων που κατευθύνθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των νοικοκυριών το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι αυτή η ενίσχυση μπορεί να είναι προσωρινή, καθώς η φορολογική περίοδος ολοκληρώνεται, το κόστος καυσίμων παραμένει αυξημένο και η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Σχεδόν όλες οι 13 επιμέρους κατηγορίες, από έπιπλα και ηλεκτρονικά έως γενικά εμπορεύματα, κατέγραψαν άνοδο. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι εισπράξεις σε εστιατόρια και μπαρ —η μοναδική κατηγορία υπηρεσιών στην έκθεση— ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,1%.

Τα δεδομένα από συναλλαγές καρτών εμφανίζουν μικτή εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες. Αναφορές της PNC Financial Services Group και του Ινστιτούτου της Bank of America δείχνουν ισχυρή καταναλωτική δραστηριότητα σε τομείς όπως τα ταξίδια και τα ηλεκτρονικά, ενώ ο δείκτης καταναλωτικών δαπανών της Visa υποδηλώνει ότι, αν εξαιρεθούν τα καύσιμα, οι δαπάνες σε βασικές και μη βασικές κατηγορίες καθώς και στην εστίαση έχουν υποχωρήσει.

Η λεγόμενη «ομάδα ελέγχου» των λιανικών πωλήσεων —που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΑΕΠ— αυξήθηκε κατά 0,7%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Αύγουστο. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν περιλαμβάνει εστιατόρια, εμπόρους αυτοκινήτων, καταστήματα δομικών υλικών και πρατήρια καυσίμων.

Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη εκτίμηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου στις 30 Απριλίου.