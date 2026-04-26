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Συναγερμός στο Μπέλφαστ: Έκρηξη έξω από αστυνομικό τμήμα - Στο «μικροσκόπιο» για Νέο IRA
Ειδήσεις
21:30 - 26 Απρ 2026

Συναγερμός στο Μπέλφαστ: Έκρηξη έξω από αστυνομικό τμήμα - Στο «μικροσκόπιο» για Νέο IRA

Reporter.gr Newsroom
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Έκρηξη αυτοκινήτου σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από αστυνομικό τμήμα στο Dunmurry του Μπέλφαστ, με τις αρχές να εξετάζουν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας και να στρέφουν τις υποψίες τους προς τo λεγόμενo «Νέo IRA».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι ανάγκασαν υπό την απειλή βίας έναν οδηγό διανομών να μεταφέρει όχημα που έφερε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να το εγκαταλείψει έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λίγο αργότερα, ο μηχανισμός εξερράγη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η βόμβα φαίνεται πως αποτελούνταν από κύλινδρο αερίου τοποθετημένο στο πορτμπαγκάζ, ενώ παρά την ισχύ της έκρηξης δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς είχε προηγηθεί εκκένωση των γύρω κατοικιών. Ανάμεσα στους κατοίκους που απομακρύνθηκαν βρίσκονταν και μικρά παιδιά και βρέφη.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Μπόμπι Σίνγκλετον, εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, τονίζοντας ότι «έτρεξαν προς τον κίνδυνο» για να προστατεύσουν τους πολίτες, ενώ χαρακτήρισε τον εκρηκτικό μηχανισμό ιδιαίτερα επικίνδυνο και απρόβλεπτο, παρά την απλή του κατασκευή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το χτύπημα παρουσιάζει ομοιότητες με πρόσφατη αποτυχημένη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Lurgan, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια εμπλοκής της Νέας IRA. Η υπόθεση διερευνάται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία ως τρομοκρατική ενέργεια, με στόχο την πρόκληση μαζικών απωλειών.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η επίθεση φαίνεται να είχε ως στόχο αστυνομικούς και κατοικημένη περιοχή, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ζημιά. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι το καταδίκασαν απερίφραστα.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ειρηνευτική διαδικασία που εδραιώθηκε με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, επαναφέροντας μνήμες από τις ταραγμένες δεκαετίες της σύγκρουσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

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