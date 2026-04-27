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Human Rights Watch: «Παγκόσμιο Κύπελλο φόβου» στις ΗΠΑ - Καταγγελίες για αποκλεισμούς λόγω πολιτικών Τραμπ
Ειδήσεις
23:20 - 27 Απρ 2026

Human Rights Watch: «Παγκόσμιο Κύπελλο φόβου» στις ΗΠΑ - Καταγγελίες για αποκλεισμούς λόγω πολιτικών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Human Rights Watch προειδοποίησε ότι οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες «αποκλεισμού και φόβου» ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επηρεάζοντας τόσο μετανάστες όσο και διεθνείς επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, η οργάνωση, μαζί με άλλες ΜΚΟ, εξέφρασε ανησυχίες για το περιβάλλον που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οπαδοί, δημοσιογράφοι και λοιποί ταξιδιώτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κράτηση, απέλαση ή διακρίσεις. Όπως τονίστηκε, οι πολιτικές που εφαρμόζονται δημιουργούν ένα «ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο δικαιωμάτων».

Η διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Αμερική, Maya Mibbing, ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τους επισκέπτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ, εξαιτίας των επιχειρήσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης και των αυστηρών ελέγχων στα σύνορα.

Η Human Rights Watch άσκησε επίσης κριτική στη FIFA, υποστηρίζοντας ότι η μέχρι τώρα στάση της απέναντι στις εξελίξεις είναι ανεπαρκής και χαρακτηρίζοντας τις αντιδράσεις της «δειλές», καθώς, όπως σημείωσε, δεν έχει ασκήσει ουσιαστική πίεση στις αμερικανικές αρχές.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια της συμμαχίας Sports & Rights Alliance, Andrea Florence, κάλεσε τη διεθνή ομοσπονδία να διασφαλίσει ότι η διοργάνωση θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα αποκλείει ομάδες φιλάθλων ή επισκεπτών.

Οι οργανώσεις αναφέρθηκαν επίσης σε αυξημένες επιχειρήσεις της ICE, καταγράφοντας, όπως υποστηρίζουν, δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις σε πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες από τις αρχές του 2025 έως το 2026. Παράλληλα, επικαλέστηκαν περιστατικά κράτησης και απέλασης επισκεπτών που είχαν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για αθλητικές διοργανώσεις.

Τέλος, εκφράστηκε ανησυχία ότι πολίτες χωρών που έχουν προκριθεί στο τουρνουά, όπως το Ιράν, η Αϊτή, η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εμπόδια εισόδου λόγω περιορισμών ή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, γεγονός που, σύμφωνα με τις ΜΚΟ, μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή φιλάθλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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