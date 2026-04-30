Ισραήλ: Μαζική αποστολή στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ

Δύο φορτηγά πλοία, μαζί με σειρά αεροσκαφών που μετέφεραν συνολικά 6.500 τόνους στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέφθασαν στο Ισραήλ μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Πιο αναλυτικά, τα πλοία προσέγγισαν τα λιμάνια της Χάιφα και της Ασντόντ, μεταφέροντας «χιλιάδες μονάδες αεροπορικών και χερσαίων πυρομαχικών, στρατιωτικά φορτηγά, οχήματα μάχης τύπου JLTV, καθώς και πρόσθετο εξοπλισμό», όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση.

Το σύνολο του φορτίου μεταφορτώθηκε σε φορτηγά οχήματα και διανεμήθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι η επιχείρηση ανεφοδιασμού αναμένεται όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, το υπουργείο επισήμανε ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ περισσότερα από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού, μέσω 403 αεροπορικών αποστολών και 10 πλοίων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί πως οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορούν να επιχειρούν με πλήρη ισχύ απέναντι σε κάθε απειλή, οποτεδήποτε και όπου αυτό απαιτηθεί.